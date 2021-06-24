AKP’li Başkanın üretimi durdurduğu fabrikayı CHP’li Başkan 5 milyon kara geçirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in atıl vaziyette kalmasına izin vermeyerek yeniden faaliyete geçirdiği ALDAŞ Prefabrik Yapı Elemanları Fabrikası, 2019- 2020 yılı içerisinde yoğun bir üretim gerçekleştirerek zarardan kara geçti. Fabrika 5 milyon liralık kar ile bütçeye katkı sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKP'li Başkan Menderes Türel döneminde üretimi durdurulan prefabrik yapı elemanları fabrikasını yeniden faaliyete geçirmişti. Başkan Böcek göreve gelir gelmez fabrikanın arsa tapusunu alarak, “1 milyon 200 bin dolar değerindeki böyle bir fabrikanın atıl vaziyette kalmasına izin veremezdik” demişti.Yüklü bir borç ile atıl halde devralınan fabrika, tekrar üretime geçmesinin ardından bir yıl içerisinde hem borcunu kapattı hem de kara geçmeyi başardı.

BORCUNU KAPATTI KARA GEÇTİ

Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ALDAŞ tarafından işletilen Prefabrik Yapı Elemanları Fabrikası 2 bin 500 metrekare kapalı alan ve 7 bin 500 metrekare açık stok sahası ile 10 bin metrekarelik bir alana sahip. Fabrikada beton-betonarme boru ve prekast yapı elemanlarının yer aldığı ürünlerin üretimi gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren ALDAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Murat Zeydanlı, “Mart 2019 öncesinde atıl vaziyette olan ve borç içinde teslim alınan fabrika, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in destekleriyle revizyon çalışması gerçekleştirilerek faaliyete geçirildi. Yoğun bir üretim sezonu geçiren fabrika bir yıl içerisinde borcunu kapatarak, 5 milyon liralık da bir kar elde etti” dedi.

YILDA 17 BİN METREKÜP İMALAT

Antalya'nın alt yapısında kullanılan malzemelerin ALDAŞ fabrikasında üretildiğini ifade eden Zeydan, “Bütçeye önemli katkı sağlanıyor. Fabrikada yıllık toplamda 17 bin metreküp imalat gerçekleştirilmekte. Antalya'nın ve çevre illerin ihtiyacı olan alt yapı malzemeleri 300 çaptan 1400 çapa kadar beton betonarme borular ve kent mobilyalarının imalatları gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

300 KM'LİK KANALİZASYON HATTI

Büyükşehir Belediyesi ile ASAT Genel Müdürlüğü'nünkent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarında ALDAŞ Fabrikasında üretilen ve test edilen betonarme yapı malzemeleri kullanılıyor. Aksu Döşemealtı, Kepez, Serik, Finike ve Manavgat başta olmak üzere yaklaşık 300 km'lik kanalizasyon hattı için çalışmalar devam ediyor.