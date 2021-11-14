AKP’li başkanın yardım talebini AKP’li meclis üyeleri reddetti

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle 6 evde maddi hasar meydana geldi. Hasar gören evlerin onarımı için Yazıkonak Belediye Başkanı AKP'li Hatif Çadırcı konuyu belediye meclisine getirdi. Evlerin onarımı için verilen teklif AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde meydana gelen selden dolayı belde de 6 vatandaşın evi hasar gördü. Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı selde evleri zarar gören evleri onarmak için meclise verdiği teklif AKP’li meclis üyelerin oylarıyla reddedildi.

Evleri zarar gören vatandaşlara yardım edilmesi talebinin reddedilmesine belediye başkanı Hatif Çadırcı tepki gösterdi.

“VATANDAŞLARIMIZA NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Mecliste evlerin onarımına yardım edilmesi kararının çıkmamasına karşın mağdur olan vatandaşlara yardım edeceğini belirten Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, “Geçtiğimiz ay beldemizde meydana gelen su taşkınından dolayı 6 vatandaşımızın evi hasar görmüştü. Ben de bu vatandaşlarımızın evlerinde meydana gelen hasarları belediyemizin onarması için konuyu gündeme getirdim ama maalesef belediye meclisinde oy çokluğuyla reddedildi. Red oyu verenler gerekçe olarak daha önce hiç duymadığım saçma sapan kelimeleri telaffuz ettiler. Bu vicdandan, izandan uzak bir davranış.

Kararın mecliste reddedilmesi sonrasında toplantıyı terk ettim. Ben bu teklifi getirmeden öncede evleri zarar gören vatandaşlarımıza kanunen yardım etme hakkım var. Ama her şeye rağmen red oyu da verilse meclisten çıkmasa da selde olayında evleri zarar gören vatandaşlarımıza ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

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