AKP’li belediye, 25 kuruşa dağıtacağı gazeteyi 2 liraya dağıttırmış

Bursa'nın AKP'li Osmangazi Belediyesi kurumun yayın organı olan 'Hisar Gazetesi'ni PTT ile 25 kuruşa dağıtacağına, yandaş gazeteler vasıtasıyla tanesini 2 TL'ye dağıtmış.

Halil ATAŞ

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AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin hesap ve işlemlerini inceleyen Sayıştay, Belediye tarafından çıkarılan ‘Hisar Gazetesi’nin Belediyenin hizmetlerinin, faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı amacıyla 2 ulusal gazete ve çok sayıda yerel gazete ile birlikte yıl içinde düzenli olarak insert dağıtımı yaptırıldığını, söz konusu dağıtım usulünün normal dağıtım yöntemlerine göre çok daha pahalı olduğunu belirledi.

INSERT OLARAK DAĞITMIŞ BİNLERCE LİRA HARCAMIŞ

Insert dağıtım yöntemi ile Belediyenin gazetesinin birim dağıtım bedelinin ortalama 2 TL olduğunu belirlenen raporda denetçi görüşü şöyle;

“Örneğin 5324 yevmiye no'lu ödeme emri belgesinde 2 bin 500 adet gazete tanesi 2 TL+KDV bedelle, 13380 yevmiye no'lu ödeme emri belgesinde 10 bin adet gazete tanesi 1,75 TL+KDV bedelle dağıtımı yaptırılmıştır.

Bu kapsamda 2020 yılında 122 adet ödeme emri belgesi ile Belediyenin gazetesinin salt insert dağıtımı için 774 bin 80 TL harcama yapıldığı görülmüştür.

2021 yılında bile ulusal gazetelerin ortalama 1.5 TL'ye, Bursa yerel gazetelerinin ortalama 75 kuruşa bayilerde satıldığı bir durumda Belediyenin gazetesinin belirli gazete okurlarına ulaştırılmak için adedi ortalama 2 TL'ye sadece insert dağıtımının yaptırıldığı tespit edilmiştir. Bu şekilde 360 bin adet düzeyinde sadece belirli okurlara ulaştırılmak için Belediyenin gazetesinin dağıtımının yaptırıldığı anlaşılmaktadır.”

DAĞITIMIN DAHA EKONOMİK YOLLARI VARMIŞ

Gazetenin dağıtımında daha ekonomik yolların kullanılabilir olduğuna dikkat çekilen raporun devamında şöyle denildi;

“Belediye gazetesinin halkın yoğun kullandığı metro ve otobüs araçları ile duraklarına, kütüphanelere, belediye hizmet birimlerine, diğer kamu hizmet birimlerine dağıtımının kendi personeli veya kargolama suretiyle dağıtımının çok daha ekonomik olacağı değerlendirilmektedir.

Örneğin PTT gazete kargo dağıtım ücretleri 100 gr gazete için 25 kuruş, 200 gr gazete için 40 kuruş düzeyindedir. Bu durumda Belediyenin gazetesinin, Belediyenin hizmetlerinin, faaliyetlerinin ve projelerinin tanıtımı amacıyla çeşitli yerel ve ulusal gazetelerle birlikte insert dağıtılmasının normal dağıtım yöntemlerine göre fahiş fiyatlarla yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca 2020 yılında 122 adet ödeme emri belgesi ile Belediyenin gazetesinin salt insert dağıtımı için yapılan ödemelerin; 48 tanesi Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri, 62 tanesi Diğer Hizmet Alımları, 11 tanesi Baskı ve Cilt Giderleri, 1 tanesi de Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri tertibinden ödenerek aynı gider türünün farklı tertiplerden ödendiği görülmüştür.”

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