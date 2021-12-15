AKP’li belediye 78 dönümlük arazisini 1.7 milyara sattı

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin Kemerburgaz’da 1 milyar TL tahmini bedel ile satışa çıkardığı toplam 78 bin metrekarelik arazisini, 1.7 milyar TL’ye sattı.

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Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz'da bulunan iki ayrı parseli için bugün ihale düzenledi. Mithatpaşa Mahallesi, 246 ada 5 parselde yer alan 42 bin metrekarelik arazinin tahmini bedeli 553 milyon TL olarak belirlendi. Bu parselin satışı için geçici teminat bedeli de 27 milyon lira olarak açıklandı.

Aynı mahalledeki 244 ada 1 parseldeki 36 bin metrekarelik arsanın tahmini bedeli de 467 milyon lira, teminat bedeli ise 23 milyon lira olarak duyuruldu.

Toplam 78 bin metrekarelik konut imarına sahip belediye arazilerinin toplam tahmini bedeli 1 milyar lirayı buldu. Satış işlemi Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu’nda, 15 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre ihaleye 5 firma teklif sundu. Ankara merkezli Pasifik GYO AŞ şirketinin iki arsayı toplam 1 milyar 774 milyon liraya aldığı öğrenildi. Arazilerden birine 657 milyon TL, diğerine de 1 milyar 117 milyon lira fiyat verildi.

İKİ KEZ İHALEYE ÇIKTI

Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ali Haydar İşkar, daha önce ilçe meclisinde konuyla ilgili yaptığı konuşmada, “29 Eylül 2021 tarihli ilk satış ihalesinde belediye, iki parsel için 756 milyon 44 bin 160 TL muhammen bedel belirlemişti.

İlk ihalede arsaları satamayan belediye ikinci kez ihale açtı. 15 Aralık 2021 tarihinde ikinci kez düzenleyeceği satış için muhammen bedeli yüzde 35,08 arttırarak 1 milyar 21 milyon TL'ye çıkardı. İlk ihalede istediği fiyat üzerinden arsaları satamayan belediyenin, ikinci kez düzenlediği ihalede fiyatı artırması bir çelişki oluşturuyor.

DOLAR BAZINDA ZARAR ETTİ

Ancak son zamanlarda döviz kurunda yaşanan aşırı artış hesaba katıldığında belediye, zam değil indirim yapmış oldu. İki ay önceki ihalede belirlediği 756 milyon 44 bin 160 TL'nin döviz cinsinden karşılığı 88 milyon 946 bin 370 dolardı.

İkinci ihale için belirlenen 1 milyar 21 milyon TL'nin bugünkü kurdan döviz karşılığı 74 milyon 116 bin 934 dolar. Yani arsaların muhammen bedeli, döviz cinsinden 14 milyon 829 bin 437 dolar indirilmiş oldu” dedi.

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