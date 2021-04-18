AKP’li belediye aynı firmalara ihale vermiş

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilen faaliyet ve denetleme raporunu değerlendirdi. Arı şunları söyledi:

– AKP'li Büyükşehir Belediyesi söyleşi, panel ve toplantılardan öte bir faaliyeti olmamış. Yapılan ihalelerin yaklaşık yüzde 80’i doğrudan temin yoluna gidilmiş. Ve bunlar mükerrer olarak, aynı firmalar üzerinden devam eden, bölünerek yapılmış alımlardır. Bunlar yasal olarak da zaten kendi içerisinde yasaya aykırılık içermekte.

İLÇELER DAHA ÇOK YATIRIM YAPMIŞ

– Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit Belediyesi’ne 26 bin 600 m2 taş döşemesi yapılmış. Aynı ilçe belediyesine ‘Siz bu taş döşeme işine yetişebildiniz mi?’ diye sorduk. Arada ciddi bir fark olduğunu gördük. 333 bin m2 taş döşemişler. Bu da Büyükşehir’in verdiği hizmetin yaklaşık 11 katı oranında. Diğer belediyeler olan Bandırma 117 bin, Gönen 50 bin, Manyas 60 bin, Burhaniye 160 bin m2 taş döşemiş. Birçok ilçemiz Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımın üstünde bir yatırım yapmış durumda.

BORÇ YÜKÜ YÜZDE 20 ARTMIŞ

– Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tasarruf mu yapıyor ki, yatırım yapamıyor diyeceğiz ama bu da yok. Şu an raporlardan temin edilen raporlarda, belediyenin 2019 yılında 1 milyar 36 milyon TL olan borcu, 2020 yılında 1 milyar 247 milyon TL’ye çıkmış. Yaklaşık yüzde 20 oranında borç yükü artmış. Faizlere 2020 yılında 120 milyon TL ödenmiş. Bu bütçenin yüzde 13’üne denk gelmekte ve bu oranda faiz ödemesi yapıldığı dikkatimizi çekiyor. Tarım kenti dediğimiz Balıkesir’de kent estetiğinin bütçesi 75 milyon TL. Kırsal dairenin bütçesi 12, 5 milyon TL. Öz gelirleri sadece bütçesinin yüzde 26’sını oluşturuyor.

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