AKP’li belediye başkanı üreticiye ‘öküz’ dedi

Bursa'nın AKP'li Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan’ın sosyal medyada paylaştığı Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını düşük bulan Bayram Öztürk adlı üreticinin "Süte 1 TL zam yapmışınız, hayırlı olsun milletimize diye paylaşıyorsunuz, az utanmayı bari bilin" yorumuna AKP’li Büyükorhan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz "Öküzlük yerine, öküzün saman ve yoncasını yetiştirirsen maliyet düşer" cevabını verdi.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yem ticareti de yapan AKP Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan, sosyal medyada “Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 4,70TL/litre artı 20 kuruş prim desteği olarak belirlenmiştir. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun” paylaşımında bulundu. Büyükorhanlı üretici Bayram Öztürk de bu paylaşımın altına “Samanın balyası 30 TL, yoncanın balyası 40 TL, yemin çuvalı 200 TL, gübrenin çuvalı 500 TL, pancarın tonu 400 TL, süte 1 TL zam yapmışsınız, hayırlı olsun milletimize diye paylaşıyorsunuz, az utanmayı bari bilin. Başkanım madem yem ve gübre fiyatlarını paylaşsana başkan” şeklinde cevap yazdı.

‘ÖKÜZ’ DİYE HAKARET ETTİ

Bu yoruma cevap veren AKP’li Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ise çiğ süt fiyatını az bulan üreticiye “öküz” diye hakaret etti. Korkmaz yorumunda, “Bayram Öztürk, öküzlük yerine öküzün saman ve yoncasını yetiştirsen maliyet düşer, kar oranı çıkar. Utanmaktan bahsedecek biri sen değilsin” diye yazdı.

Belediye Başkanının bu sözlerinin ardından bir başka kullanıcı da “Bu insanlar size oy veriyor. AKP dağlılardan yüzde 80 oy aldı” yorumunu yaptı.

“YEMİ VERESİYE DEFTERİNE KAÇ LİRADAN YAZDIN?”

Turhan’ın paylaşımına başka bir kişi de şu yorumu yaptı: “Valla Kamil onu sen düşün.. Sen dolar 9 TL olduğunda yemi veresiye defterine kaç TL’den yazdın. Şimdi dolar 13 TL olduğunda kaç TL’den tahsil edeceksin. Tamam sen siyasetçi olarak bir şey diyemeyebilirsin ama senin gibi binlerce yemci ne yapacak?”

“BU DİL YANLIŞ BİR DİL”

CHP Büyükorhan İlçe Başkanı Mustafa Sevim, AKP'li belediye başkanının sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “O makam hizmet makamı. Belediye Başkanı nezaket sınırını aşmıştır. Yanlış bir dil kullanmaktadır. Bizler, ‘köylü milletin efendisidir' diyen anlayışımızın yeniden hakim olacağı bir Türkiye'nin özlemi içerisindeyiz. Sandık yakın. Millete, köylüye, üreticiye tepeden bakan bu zihniyeti ilk seçimde sandığa gömeceğiz” ifadelerini kullandı.