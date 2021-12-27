AKP’li belediye başkanına ‘rant’ soruları

Gaziantep’in AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun kendisine ait bir arsanın imar düzenlemesi sırasında yasadışı uygulamalarla milyonlarca TL'lik haksız kazanç elde edildiği iddiaları ortalığı karıştırdı. CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar, Başkan Tahmazoğlu’na iddialarla ilgili çeşitli sorular yöneltti.

Ahmet KAYA

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Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nin yeni yerleşim merkezlerinden Yamaçtepe'de imar düzenlemesi yapılırken, adı daha önce de 66 milyon TL'ye okçuluk tesisi ihalesi açtırmasıyla gündeme gelen Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na ait 3 bin 536 metrekare arsadan Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) imar planına konu arsadan değil, yaklaşık 2.5 – 3 kilometre uzaktaki bir başka arsasından yapıldığı iddia edildi.

İddiaya göre, alınması gereken arsadan değil, çok daha değersiz arsadan DOP alınarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağlanmasına imkan sağlandı. İddiaların devamında ise, Tahmazoğlu'nun arsasının yanındaki Şahinbey Belediyesi'ne ait bin 311 metrekare arsayı da alarak kendi arsasıyla birleştirmesi, ancak bu birleşmenin ardından düzenlenen tapu belgesinde belediyeye ödenen bedelin belirtilmeden kendi adına geçirildiği iddiası da yer aldı.

MİLLETVEKİLİNİN ARSASIYLA BİRLEŞTİRİLDİ

Konuyla ilgili iddialar bununla da kalmadı. İddiaya göre, bu aşamada aynı yerde bulunan AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın arsası da Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun arsasının yanına taşındı ve ortaya çıkan 9 bin 800 metrekarelik alan, bir inşaat firmasına kat karşılığı olarak verildi. Firma da söz konusu arsada inşaat başlattı. Bu iddialar üzerine CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar yazılı bir açıklama yaparak Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na cevaplandırması istemiyle çeşitli bilgiler paylaşıp, yanıtlanması istemiyle çeşitli sorular yöneltti. Uçar aynı iddiaları sosyal medya hesabından da şu ifadelerle paylaştı.

BAŞKA ARSADAN DOP VERİLMİŞ

“Yaptığımız araştırmada, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yüzde 55'lik DOP bağışına tekabül eden bir başka araziyi Şahinbey Belediyesi'ne bağışladığı, yine kendisinin ukdesinde bulunan 800-850 m mesafedeki başka taşınmazlardan (7397 ve 7437 nolu adalar) bu değerli noktada yer alan arsaya yaklaşık bin 300 m2'lik hisse taşındığı; bunun sonucunda da Mehmet Tahmazoğlu'nun bu adadaki hissesinin yaklaşık 4850 m2'ye ulaştığı görülmektedir.

MİLLETVEKİLİNİN ARSASIYLABİRLEŞTİRİLMİŞ

Yine daha önce bir başka parselde mülkiyeti bulunan milletvekili Mehmet Erdoğan'ın arsalarının da Mehmet Tahmazoğlu'nun arsasının bulunduğu adaya taşındığı, bu ikilinin parselleri olan 7425 Ada 1 ve 2 nolu Parsellerin tevhid işlemiyle birleştirilerek yaklaşık 9 bin 800 m2'lik bir adaya dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Asıl ilginç olan kısım ise, belediye meclisinden sonraki bir tarihte geçen plan notunda ‘Yamaçtepe'nin ada nizamında bulunan kısımlarında 12 katlı yapılaşmaya izin verilmesi’ yönünde hüküm eklenmesidir.

YÜKSEK YAPILAŞMA İLE DEĞERİ ARTIRILMIŞ

Yamaçtepe ve Cebeler genelinde yedi kat yüksekliğinde yapılaşmaya izin verilirken, belediye başkanı ve milletvekili hususi olarak hisselerini Yamaçtepe'nin avantajlı bir noktasında birleştirmiş ve imtiyazlı konumlarını yüksek yapılaşma hakkı kazanarak daha da ileri bir konuma taşımışlardır. Gaziantep kamuoyu, hem belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, hem de Gaziantep milletvekili Mehmet Erdoğan'a bu şaibeli imar uygulamalarıyla ilgili önemli sorular sormaktadır ve bu sorular acilen yanıtlanmalıdır.

BU SORULAR CEVAPLANDIRILMALI

*Mehmet Tahmazoğlu, Yamaçtepe ve Cebeler'de hangi tarihte arsa alımları gerçekleştirmiştir? Bu alımlar, belediye başkanlığı öncesi dönemde mi gerçekleştirilmiştir, yoksa sonra mı?

*Mehmet Tahmazoğlu'nun DOP bağışı olarak belediyeye bağışladığı arsa nerededir, en az 2- 3 kilometre mesafede olduğu söylenen bu taşınmaz Şahinbey Belediyesi tarafından nasıl kabul edilmiştir, aradaki değer farkı göz önünde bulundurulmuş mudur?

* Mehmet Tahmazoğlu'nun yaklaşık 1 km. mesafede bulunan 7397 ve 7437 adalardaki 1300 m2'ye yakın hissesi şu andaki alana nasıl ve neden taşınmıştır? Hiçbir yurttaşa tanınmayan bu ayrıcalık Mehmet Tahmazoğlu'na nasıl tanınmıştır?

*Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin 7425 Adada bulunan hissesini hangi bedelle almıştır? Belirlenmiş bir ücret mi ödenmiştir, yoksa kendisine ait başka taşınmazları bağışlayarak mı belediyenin hisselerini almıştır? Eğer takas gerçekleştirildiyse, bu usul diğer hak sahipleri için de gerçekleştirilebiliyor mu?

* Mehmet Erdoğan, buradaki alımları ne zaman, kimlerden ve hangi bedellerle gerçekleştirmiştir? Kendisi dışında yakınlarına da buradan imtiyaz sağladığı iddiaları doğru

mudur? Her yurttaşın mülk edinme hakkı vardır, ancak milletvekillerinin, belediye başkanlarının, meclis üyelerinin ve kamu görevlilerinin mülk edinme konusunda şeffaf davranma ve gerektiğinde ayrıcalıklarını kötüye kullanmadıklarını ispat etme zorunluluğu bulunmaktadır.

*Hisseleri daha önce 7408 Adada bulunan Mehmet Erdoğan'ın Mehmet Tahmazoğlu'nun bulunduğu 7425 Adaya taşınma gerekçesi nedir? Bu işlem hangi şartlar altında gerçekleştirilmiştir?”

TAHMAZOĞLU NE DİYOR?

SOZCÜ'nün görüşünü aldığı, iddiaların hedefindeki Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, “Hukukta kaidedir; iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Yalan açıklama yapana dava açacağım” dedi. Tahmazoğlu, yayınlanmamak kaydıyla belgelerin paylaşılması yolundaki isteğini ise, “Kişisel verilerin korunması kanununa göre verilerin yayınlanması doğru değil. Ama, sizin samimiyetinize binaen belediyeye gelin arsayla ilgili belgeleri göstereyim” diyerek kabul etmedi.