AKP’li başkandan tepki çeken açıklama: Herkes binebilir, muhalefet asla!

AKP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 140 bin yolcu garantili olarak 25 yıllığına bir firmaya verilecek olan teleferik için tepki çeken açıklamalarda bulundu. AKP’li Zeybek, “Teleferik projesi bittiğinde 'herkes binebilir ama muhalefet asla' diye yazı yazmayı düşünüyorum” dedi. Zeybek’in açıklamasına CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında Afyonkarahisar Kalesi’ne teleferik yapılmasıyla ilgili ihaleye çıkılması için encümene yetki verilmesi görüşülmüş ve teleferiğin “yolcu garantili” olarak yapılması kararlaştırılmıştı. Toplantıda CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, “Teleferiğe değil, yolcu garantili yapılmasına karşıyız diyerek karara ret oyu vermişti.

“HERKES BİNEBİLİR MUHALEFET ASLA”

AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKP Afyonkarahisar Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’nda yolcu garantili teleferikle ilgili açıklamalarda bulundu. Yolcu garantili teleferiğe karşı çıkan muhalefeti hedef alan Zeybek şunları söyledi:

* Teleferik projemiz vardı. Kasım ayı içerisinde yıllık yolcu garantisi ile inşallah ihaleye çıkıyoruz. Bazıları bunu farklı anlıyorlar.

* CHP Ve İYİ Parti başkanları buradan zarar edilirse bu zarar AK Partili meclis üyelerinden tahsil edilsin diyorlar. Bu arkadaşlarımız sanırım hesap bilmiyorlar.

* Biz 15 yıllık garanti veriyoruz. Bir yolcu bedeli 25 lira. Yaklaşık maliyetimiz 52.5 milyon lira. 140 bin çarpı 15 dediğimizde 52.5 Milyon lira ediyor. Biz 52.5 milyon lirayı 15 yıl vadeyle yaptırmış oluyoruz.

* Kendimiz yapmaya kalksak bankadan kredi alacağız, buna yüzde 18 ila yüzde 25 faiz işleyecek. Bize maliyeti 70 milyona gelecek. O mu karlı bu mu karlı? Bende diyorum, bittikten sonra herkes binebilir ama muhalefet asla diye yazmayı düşünüyorum”

“TELEFERİĞİ CEBİNİZDEN YAPTIRIN”

AKP'li Zeybek'in açıklamalarına CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal tepki gösterdi. Kendisine oy vermeyen insanları terörist olarak gören bir partinin belediye başkanının açıklamalarına şaşırmadığını ifade eden Köksal şöyle konuştu:

* Kendisine oy vermeyenlere illet zillet terörist diye hakaret edenlerin partisinin belediye başkanının teleferiğe muhalefet binemez diye açıklama yapmasına şaşırmadım.

* Sayın başkan 140 bin yolcu garantili teleferik yapıyorsun binmeyen yolcunun parasını tüm Afyonkarahisarlılara yüklüyorsun bir de kalkıp ‘muhalefet binemez' diyorsun. Kendinizi Afyonkarahisar'ın sahibi Kaleyi de tapulu malınız mı zannettiniz?

* Madem öyle teleferiği cebinizden yaptırın garanti ödemeleri de siz yapın. Kimin malını kimden esirgiyorsunuz.

* Bundan sonraki açıklamanız ‘Muhalefet Afyonkarahisar'a giremez mi olacak' ya da ‘muhalefetin suyunu keselim evinin dükkanının önündeki kaldırımı sökelim mi‘ diyeceksiniz.?

* Siz hak hukuk kanun nizam da mı bilmiyorsunuz. Belediye Başkanlığı hizmet icraat makamıdır. Belediye başkanı seçildiğinizde parti rozetinizi çıkarıp hizmet rozetinizi takarsınız.

* Siz artık seçildiğiniz yerde yaşayan herkesin başkanı olursunuz. Ama görüyorum ki siz hizmet değil siyaset derdindesiniz. İnsanları ötekileştirerek ayrıştırarak siyaset yapmaktan vazgeçin.”