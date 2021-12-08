AKP’li belediye bir günlük hamsi festivali için 300 bin lira harcadı

AKP’li Arnavutköy Belediyesi, bir günlük hamsi festivali için 300 bin liralık ihale gerçekleştirdi. İhaleyi de İBB’den geçtiğimiz yıllarda milyonlarca liralık “mehter organizasyonu” ihaleleri alan şirketin sahibi Mustafa Yolaç’ın başka bir şirketi kazandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Arnavutköy Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda 5 Aralık günü Hamsi Festivali düzenledi.

Festivalde, Turan Şahin ve Ekin Uzunlar konser verdi. Katılan vatandaşlara hamsi dağıtıldı. Bir günlük etkinliğin maliyeti Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yayımlanan ihale sonucu ile ortaya çıktı.

Belediyenin yaklaşık maliyetini 329 bin lira olarak belirlediği ihaleye 2 teklif sunuldu. 300 bin liralık teklifin sahibi Moda Prodüksiyon Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketi kazandı. 1 günlük festival için belediye bütçesinden 300 bin lira çıkmış oldu.

MEHTER İHALELERİNİN ABONESİ

İhaleyi kazanan şirketin sahibi İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Mustafa Yolaç. Yolaç, kardeşi ile birlikte İBB'den geçtiğimiz yıllarda milyonlarca liralık “mehter organizasyonu” ihaleleri alan İstanbul Ajans Turizm Organizasyon Şirketi'nin de ortağı.

Yolaç'ın yıllardır AKP'li belediyelerden organizasyon ihaleleri alan şirketi İstanbul Ajans Turizm Organizasyon, İBB’nin 2015-2018 arası için 3 yıllık düzenlediği “Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Bando Gösterileri” ihalesini 25 milyon 480 bin 440 TL’ye almıştı.

İBB’nin 2013 yılında gerçekleştireceği etkinlikler için düzenlediği aynı içerikli ihalesini 5 milyon 947 bin TL’ye, 2014 yılı için açtığı aynı ihaleyi 7 milyon 505 bin TL’ye bu şirket kazanmıştı.

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