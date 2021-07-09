AKP’li belediye, bütçesini 6 ayda sıfırladı

Başakşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarında ek bütçe hazırlanması teklifi görüşüldü. Teklife göre 350 milyon liralık ek bütçe, arsa satışı ile karşılanacak. Ve büro ve işyeri malzeme alımı, kamulaştırma giderleri, hizmet binası bakım ve onarım, yol yapım giderleri, bina inşaat işleri, bahçe malzemesi alımı, bilgisayar-yazılım-kırtasiye alımları için kullanılacak. Teklife ilişkin komisyon raporu AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi. Karar CHP ve İYİ Parti “hayır” oyu kullandı.

“6 AYDA SIFIRLADI”

Kararı eleştiren CHP'li Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı, “İsrafın, şatafatın belediyesi Başakşehir Belediyesi, 2021 yılı için 786 milyonluk devasa bir bütçe planladı. Fakat israfla bu bütçeyi 6 ayda sıfırlayıp 350 milyonluk ek bütçe istedi. Pandemi ve ekonomik kriz kıskacındaki ülkemizde daha 2 hafta önce Cumhurbaşkanı'nın yayınladığı kamuda tasarruf genelgesine kulak tıkayan başkanlık makamı, kendisinden yüzde 20 oranında bir tasarruf beklenirken maalesef 350 milyonluk ek bütçe ile yüzde 44,5 oranında bütçesini aşmış oldu” dedi.

“İSRAF VE GÖSTERİŞ BÜTÇESİ”

Kayabaşı “Ek bütçenin kalemlerine baktığımızda vatandaş için yatırım bütçesi olmadığını tamamen israf ve gösteriş bütçesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Araç saltanatı, şatafatlı belediye sarayı yapımı, seyir terası gibi çılgın projeleri, lale devrini andıran milyonluk ihaleleri, vatandaşın geleceği olan arsaların alım ve satımından başka bir amacı yok.

Vatandaşa tasarruf için lokmalarınızı küçültün denilen bugünlerde bütçesinin israfla iki katına çıkaran Başakşehir Belediyesi başkanlık makamını Başakşehirli komşularımızın vicdanına havale ediyoruz. Bu kadar borç, şatafat ve israfa hiçbir bütçe yetmez. Ek bütçenin arsa satışı ile sermayeden tüketilerek karşılanacak olması nedeniyle teklifi, CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri olarak reddettik” diye konuştu. Başakşehir Belediyesi, 2020 yılında da 620 milyon TL olan 2020 yılı bütçesine, 500 milyon TL’lik ek bütçe yapmıştı.