AKP’li belediye çöpleri Fırtına Deresi kenarına döküyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uyarı tabelası bulunmasına rağmen, Fırtına Deresi'nin denize döküldüğü alan çöplük olarak kullanılmaya devam ediyor.

İsmail AKDUMAN

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Doğu Karadeniz illerinin en büyük eksikliğinden biri olan katı atık bertaraf tesislerinin olmaması nedeniyle, il ve ilçe belediyeleri en kolay çözüm olarak çöpleri deniz kenarlarına dökmeye devam ediyor.

Karadeniz’i ve doğaya zarar veren vahşi depolama yapılan çöp alanları vatandaşlarında tepkisini çekiyor. Yöre halkı ve çevreci dernekler belediyelerin çöp sorununa çözüm bulmalarını ve vahşi depolama yapmaktan vazgeçmelerini isteyerek yaşanan çevre katliamına tepki gösterdi.

UYARI TABELASINI DİNLEYEN YOK

Ardeşen ilçesinde de Fırtına Deresi’nin denize döküldüğü alanda kente denize yaklaşık 250 metre uzaklıkta bir alan yıllardır atılan çöpler nedeniyle çöplüğe döndü.

Valilik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait uyarı tabelası asarak bölgeye çöp ve moloz dökülmesinin yasak olduğu ve uymayanlara para cezası yazılacağını belirten tabela astı. Ancak tabeladaki uyarıya ne AKP’li Ardeşen ilçe belediyesinin ne de valiliğin uymadığı ileri sürüldü.

BELEDİYE KAMYONU ÇÖP DÖKERKEN YAKALANDI

Belediye yetkilileri alana kendi araçlarının çöp dökmediğini ileri sürmesine rağmen, bir vatandaş belediye aracını suçüstü yakaladı. Uyarı tabelasına aldırış etmeden bölgeye gelen kamyon çöpleri boşaltırken görüntülendi.

Vatandaşlar ise, belediyeye ait kamyonların günde en az 5 kez çöp boşalttığını iddia ederken, Özel idarenin de köylerden topladığı çöpleri bu alana döktüğünü ileri sürdü.

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