AKP’li belediye Cumhuriyet Bayramı’nda kırışık bayrakları caddelere astı, vatandaş isyan etti

Kars’ın Arpaçay ilçesinde AKP'li belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için caddelere astığı Türk bayraklarının kırışık hali tepki çekti. Vatandaşlar bayrakların bu şekilde asılmasını 'saygısızlık' olarak yorumladı.

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Kars’ın Arpaçay ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle AKP’li belediye tarafından asılan bayrakları görenler isyan etti.

Bayrakların kırışık şekilde asılmasını ‘saygısızlık’ olarak değerlendiren vatandaşların çektiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

“GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN UTANDIM”

Gazeteci Barış Yarkadaş, kırışık şekilde asılmış olan bayrakların görüntülerini paylaşarak, “Memleketim Kars'ın Arpaçay İlçesi'nde bayrağımıza büyük saygısızlık. AKP'li Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın yönettiği belediye, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçenin meydanına hiç utanmadan bu bayrakları astırdı. Görüntüleri izlerken utandım!” diyerek tepkisini dile getirdi.

“BAYRAĞI ÜTÜSÜZ ASAN İŞÇİLERE 10 YEVMİYE KESME CEZASI”

Yarkadaş, paylaşımının ardından Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın kendisini aradığını açıkladı. Yardakaş, “Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay az önce aradı. AKP'li Altay, ‘Bir hata yaptık. Buna bir gerekçe bulmayacağız. Bayrağı ütüsüz asan işçilere 10 yevmiye kesme cezası verdik. Bayrakların yerine de ütülenmiş bayrakları astık. Bizim vatan ve bayrak sevgimizi herkes bilir’ dedi” paylaşımında bulundu.