AKP’li belediye el koymuştu… CHP’liler harekete geçti

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından CHP'li Atakum Belediyesi'nin elinden alınarak yıkılan ve yerine 3 katlı bina yapılmak istenilen Yalı Kafe alanı ile ilgili yapılan imar değişikliği için CHP meclis üyeleri dava açtı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

31 Mart seçimlerinden sonra Atakum Belediyesi AKP'den CHP'ye geçince İller Bankası, daha önce yıllarca belediye sosyal tesisleri olarak kullanılan üzerinde yeşil alan, 2 düğün salonu, çocuk oyun parkı ve kafe olan yaklaşık 2 bin metrekarelik Yalı Kafe’nin bulunduğu araziyi satışa çıkardı.

CHP’li Atakum Belediyesi araziyi almak için görüşmeler yaptığı sırada İller Bankası, araziyi AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne Millet Kıraathanesi yapılması için verdi.

Geçen yıl Ağustos ayında AKP’li Belediye arazide bulunan tesisleri yıktı.

3 ay önce yapılan meclis toplantısında da alana 3 katlı binalar yapılması için imar değişikliği yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, yapılan imar değişikliği sonrasında alana kitap kafe yapacaklarını ve sadece alanın yüzde 40’nın imara açıldığını söyledi.

YARGIYA TAŞINDI

5 bin 654 metrekarelik inşaat alanı ve 3 katlı yapının yapılmasını öngören imar planı değişikliği, CHP Meclis Üyeleri Atilla Tekcan ve Hasan İpek tarafından yargıya taşındı.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuran meclis üyeleri, son imar planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasını talep etti.



Bölge İdare Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde söz konusu imar planı değişikliğinin, imar hukukuna, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu savunuldu.