AKP’li belediye günlük 286 bin lira faiz ödeyecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı mali bütçesi 1 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi. AKP'li belediyenin yıllık borç faiz gideri ise dudak uçuklattı. İYİ Parti Meclis Üyesi Serkan Mehmet Ertan, "Belediyenin 104 milyon 720 bin TL borçtan kaynaklı bir faiz ödemesi mevcut. Yani günlük 286 bin 902 TL faiz ödeyecek. Bu para Balıkesirlilerin" dedi.

Halil ATAŞ

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AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ödeyeceği yıllık borç faiz gideri dudak uçuklattı.

“GÜNLÜK 286 BİN LİRA FAİZ ÖDEYECEK”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayında yapılan meclis ikinci oturumunda, 2022 yılı bütçenin 1 milyar 800 milyon lira olarak kabul edildiğini belirten İYİ Parti Meclis Üyesi Serkan Mehmet Ertan şöyle konuştu:

* Bütçede görüyoruz ki,104 milyon 720 bin TL borçtan kaynaklı bir faiz ödememiz mevcut. Bu az bir para değil. Bu Vatandaşımızın parası.Bu Balıkesir'lilerin parası. 104 milyon söylemesi kolay ama bu para günlük 286 bin 902 TLye denk geliyor. Yani Balıkesir Büyükşehir belediyesi 2022 yılında günlük 286 bin 902 TL faiz ödeyecek.

* Bu tutar 13 ilçemizin bütçesinden daha yüksek bir para ve neredeyse 4 ilçemizin toplam bütçesine tekamül ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önceki yıllarda yatırımlarını elindeki kaynakları daha verimli olarak kullanıp doğru tasarruf tedbirleri alabilseydi şuanda 104 milyon 720 bin liralık faiz ödemesi farklı yatırımlara kaynak sağlayabilirdi.

* Faize siyaseten uzak olduğunu ve her platformda faize karşı olduğunu, faiz belasını bu milletin sırtından kaldırmak için faizle mücadele edeceğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisini temsil eden siyasiler olarak bir an önce Balıkesir Büyükşehir belediyesinin faiz yükünü hafifletmek adına tedbir alması gerekmektedir.

“SOSYAL DESTEK BÜTÇESİ AZALTILDI”

Bütçede sosyal desteklerden de vazgeçildiğini gördüklerini dile getiren Ertan, “Performans programında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na ayrılan bütçe 57 miyon 111 bin 642 lirayken, bu tutar 2022 bütçesinde 18 miyon 111 bin 642 lira indirilerek, 39 milyona düşürülmüştür” ifadelerini kullandı.

“BÜTÇENİN YÜZDE 6’SI FAİZE YÜZDE 2’Sİ FAKİRE AYRILMIŞ”

İYİ Partili Ertan, “Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik krize ve pandeminin ağırlaştırdığı maddi koşullardan dolayı geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımızı daha fazla desteklememiz gerekirken maalesef 2022 bütçesinin oluşturulmasında sosyal desteklerden vazgeçilmiştir. AKP’li Büyükşehir bütçesinin yüzde 6’sını faize ayırırken, fakire bütçesinin yüzde 2’sini ayırabilmiştir” şeklinde konuştu.

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