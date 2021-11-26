AKP’li belediye kaçak taş ocağı işletiyor iddiası

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, karayolu ile dere arasında kurulan ve AKP'li belediyeye ait araçların çalıştığı taş ocağının kaçak olduğunu ileri sürdü. Taş ocağının ruhsatsız olduğunu belirten Adıgüzel, şantiye girişinde yüklenici firma veya ne zaman biteceği hakkında bir tabela olmadığına dikkat çekerek, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkmen'e daha önce de kaçak taş ocağı çalıştırdığı için ceza yazıldığını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Ulubey Gülenyurt Mahallesi’nde, Ordu – Sivas karayolu ile aşağıdan geçen dere arasında kalan alanda kurulan taş ocağının AKP’li Ulubey Belediyesi tarafından işletildiği ve kaçak olduğu iddia edildi. Vatandaşların şikayeti üzerine bölgeye giden CHP ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve ORÇEV Başkan yardımcısı Coşkun Özbek, işçi ve kamyon şoförleriyle görüştü. Şantiye girişinde yüklenici firmaya ait bir tabela olmadığına dikkat çeken Adıgüzel, taş ocağının kaçak olarak belediye tarafından işletildiğini ileri sürdü.

KAMYONLAR ÖZEL BİR ŞİRKET ADINA ÇALIŞIYOR

Bölgede inceleme yapan Adıgüzel, malzeme taşıyan kamyonların Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ulubey belediyesine ait olduğunu vurgulayarak, “Girişte bir şantiye tabelası göremedik. Ruhsatlı olsa tabela olurdu. Dere yatağının bozulduğunu ve karayolunun altının da oyulduğunu gördük. Bu duruma hadi Ordu Valiliği göz yumuyor da, bunu karayolları da mı görmüyor? Çalışanlara sorduğumuzda konuşmak istemediler. Hem şantiyede, hem yollarda çok sayıda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ulubey Belediyesi adına çalışan kamyonlar gördük. Ordu Büyükşehir çalışanı şoförler vardı. İş makinesi çalışanları il dışından bir özel firma adına çalıştıklarını söyledi. Burada ruhsatsız olduğu iddia edilen işletmede, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ulubey Belediyesi ve özel firma arasında gayri nizamı bir ilişki olduğu kesin” dedi.

KAÇAK TAŞ OCAĞINDAN CEZA YAZILMIŞTI

Taş ocağının ruhsatsız olduğunu dile getiren Adıgüzel, “Ruhsatsız olması demek çevre etüdü yapılmamış demek. Ruhsatsız olması demek buradan elde edilen paranın kayıt dışı olması ve birilerinin doğrudan cebine girmesi demek. Şantiyenin sorumlusu kim diye sorduğumuzda, AKP’li Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan olduğu söylendi. Daha önce de Ulubey girişindeki yasadışı taşocağı için Ulubey belediyesine bakanlık emri ile valilik tarafından ceza yazılmış bu belediye başkanı gelen yazıya ve kendisine tebliğ eden Ulubey kaymakamına posta koymuştu. Yine bu Ulubey Belediye başkanı yurtdışına insan kaçakçılığı yapmış ne valilik ne savcılık işlem yapmamıştı. Ordu Valisini ve Cumhuriyet savcılarını bir kere daha göreve davet ediyorum. Buradan açıkça uyarıyorum. Gereğini yapmayanlar ortak olanlardır. Gün olur devran döner, hesabını birlikte ödersiniz” ifadelerini kullandı.

DERE YATAĞINA ŞANTİYE KURULMUŞ

ORÇEV Başkan Yardımcısı Coşkun Özbek ise bölgede inceleme yaptıkları ve çalışan işçiler ile görüştüklerini kaydederek, “Dikkatimizi çeken özellik, şantiyenin girişinde her hangi bir tabela görmedik. ‘Yüklenici firma kim? Ne zaman bitecek?’ diye bir bilgi yok. Kamyonlar gelip malzeme götürüyor. Yasal olmadığını düşünüyoruz. İşçilerle görüştük yetkili kimse burada yok. Dere yatağının içine girilmiş çalışma yapılıyor. Hem iş güvenliği hem de ekolojik anlamda tehlike var” diye konuşarak olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

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