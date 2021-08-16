AKP’li belediye kültür merkezini yıkıp otopark yaptı

Bursa'da AKP'li Osmangazi Belediyesi, 2012 yılında yerine yenisi yapılacak diyerek yıktığı Elmasbahçeler Kültür Merkezi arazisini özel bir hastaneye otopark olarak tahsis etmişti. İYİ Parti Osmangazi ilçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Kültür Merkezi’nin arsasına katlı otopark yapılıp ‘yandaşa’ tahsis edilmek istendiğini söyledi.

HALIL ATAŞ

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Bursa’da AKP’li Osmangazi Belediyesi, 2012 yılında yerine yenisi yapılacak diyerek yıktığı Elmasbahçeler Kültür Merkezi arazisine katlı otopark inşa edeceği ortaya çıktı.

İYİ Parti Osmangazi ilçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu, yıkılan Elmasbahçe Kültür Merkezi arsasının peşini bırakmıyor.

Hasanoğlu, ilçenin en kıymetli arsasına katlı otopark yapılıp ‘yandaşa' tahsis edilmek istendiğini söyledi.

“YANDAŞA TAHSİS ETMEK İSTİYOR”

AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın Osmangazililere verdiği sözü tutmadığını vurgulayan Hasanoğlu, “2012'de depreme dayanıksız diyerek, yenilemek üzere yıktığı Kültür Merkezi'nin arsasına katlı otopark yapıp ‘yandaşa' tahsis etmek isteyen Sn. Dündar'ı şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

“OSMANGAZİ'Yİ NEPOTİZME KURBAN ETMEYECEĞİZ!..”

“Kültür Merkezi olmaz ama işin içinde ‘yandaşa hizmet' olunca, aynı arsada katlı otopark bal gibi olur öyle mi” diyen Hasanoğlu, Başkan Dündar'ın Osmangazilileri resmen aldatıp kandırdığına işaret ederek şunları söyledi:

* Yıkılan Elmasbahçe Kültür Merkezi arazisi, Osmangazi Belediye Başkanı Sn. Mustafa Dündar'ın, akraba ve yandaş kayırmacılığı anlamına gelen, ‘Nepotizm saplantısına' kurban edilmeye çalışılıyor.



* Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Daha önce defaten gündeme taşıdığımız ve 2012 yılında depreme dayanıksız diye yıkılan arsa üzerine değil de, mahalle arasındaki başka bir yere temelinin atıldığını sorguladığımız, Elmasbahçe Kültür Merkezi projesindeki değişikliğin meğerse tek gerekçesi varmış, o da yandaş kayırmak!..

*Aldığımız net duyumlara göre, iç içe girmiş girift akrabalık ilişkileri Osmangazi Belediyesi'nde adeta her şeyden çok daha önemli.

* öYaklaşık 1 milyon Osmangazili hemşehrimizin ihtiyaç veya beklentileri, görüyoruz ki Başkan da dahil, kimselerin umurunda değil. Osmangazi Belediyesi'nin ve başkanın varsa yoksa tek derdi akrabalarına hizmet etmek.

‘CADDE ÜSTÜ UYGUN GÖRMEDİK’

İYİ Parti’li Hasanoğlu, “İlçe Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan meclis oturumunda da Grup Sözcümüz Sn. Büşra Şahin, konuyu gündeme taşıdı. Şahin'in sorularını, Belediye Başkanı Sn. Dündar, ‘O arsa cadde üstü ve bizler oraya kültür merkezi yapılmasını uygun bulmadık’ diyerek yanıtlamıştı. Şahin'in ısrarla ‘Arsayı ne şekilde değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?' sorusuna da, ‘Bakacağız, başka bir şekilde değerlendireceğiz’ şeklinde cevap vermişti” ifadelerini kullandı.

“KATLI OTOPARK İÇİN HARIL HARIL ÇALIŞIYORLAR”

Hasanoğlu, sözlerine şöyle devam etti;

* Şimdi yaptığımız araştırma ve aldığımız duyumlarla öğreniyoruz ki, kültür merkezi yapılması uygun görülmediği bizzat Başkan Mustafa Dündar tarafından açıklanan arsaya, katlı otopark yapmak için belediyede harıl harıl çalışılıyor ve proje çiziliyor.

* Biz şimdi Osmangazililer'in hak ve hukukunu koruma adına buradan soruyoruz:

* Sn. Dündar, tutanaklara geçen sözünüzün daha mürekkebi kurumadı, ne oldu da beyanınızdan vazgeçtiniz? Millete hizmet yerine, yine ‘nepotizme hizmet' ağır mı bastı?

* beyanınızla cadde üstüne kültür merkezi yapılamasını doğru bulmuyorsunuz, ama yandaşın otopark ihtiyacını karşılamak için Bursa'da trafiğin en çok yoğun olarak yaşandığı bölgeye ‘katlı otopark projesi' yapmayı doğru buluyorsunuz?

* Üstelik milletle alay edercesine, katlı otopark projesinin çatısına bir de ‘minyatür bir kültür merkezi' kondurmaya kalkıyorsunuz. Bu ne yaman çelişki Sn. Başkan, bu işte bir yanlışlık yok mu?”

“BELEDİYE SPOR ÜZERİNDEN TAHSİS ETTİLER”

Arsanın önce spor kulübüne tahsis edildiğini belirten Hasanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı;

* Sizin derdiniz, bitişikteki hastanenin değerine değer katmak!..

* Bu arada mevcut haliyle otopark olarak kullanılan arsayı önce Belediyespor'a tahsis edip, sonra da Belediyespor üzerinden mevcut işletmeci hastaneye tahsis edilmesinin de ne kadar etik olduğuna dair verecek bir cevabınız da vardır herhalde?

* Osmangazi Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis oturumunda, ‘Kültür merkezi projesinden vazgeçtik' dediniz ama hazırladığınız katlı otopark projesinin çatısına dalga geçer gibi minyatür bir kültür merkezi oturtmayı ihmal etmiyorsunuz?

* Yine son meclis oturumunda konuyu gündeme taşıdığımızda, ‘Bunlar hayal ürünü' demiştiniz. Ama görüyoruz ki sizin hayallerinizde de, hizmetlerinizde de sadece yandaş var, vatandaş yok.

AKRABALIK İLİŞKİLERİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İYİ Parti Osmangazi ilçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu, daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı AKP’li Hasan Hüseyin Erdönmez’in, hem arazinin tahsis edildiği özel hastanenin yönetim kurulu başkanı Ahmet Özkul, hem de AKP’li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile akrabalık ilişkisinin olduğunu ileri sürmüştü.