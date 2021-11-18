AKP’li belediye mahkeme kararını hiçe saydı, su zammına devam

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin suya yaptığı zammı mahkeme iptal etti. Belediye, zam uygulamasının aynı şekilde devam edilmesine karar verdi. Zammı mahkeme kararıyla iptal ettiren Avukat Arzu Sabuncu, mahkeme kararını uygulamayan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı Mayıs ayında yapılan toplantıda 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere, içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 ve her ay faturalara TÜFE oranında zam yapılmasına karar verdi. Bu karar Avukat Arzu Sabuncu tarafından yargıya taşındı. Samsun 2. İdare Mahkemesi geçen ay yapılan bütün zamları iptal etti. Mahkeme kararının uygulanması için verilen 1 aylık yasal süre dolmadan belediyede üst üste toplantılar yapıldı.

“MAHKEME KARARI 7 AYLIK SÜREYİ KAPSIYOR”

Yargı kararının dolacağı 18 Kasım’dan önce SASKİ olağanüstü genel kurulu toplandı. Toplantıda SASKİ yetkilileri yargı kararının, 01 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki 7 aylık dönemini kapsadığı ileri sürülerek, bu dönem için su tarifesinin 3 lira 83 kuruş, sayaç bakım bedelini 1 lira 20 kuruş olarak belirlenip, 7 aylık dönemdeki zamlı ücretlerin faturalarda mahsuplaşmasını öngören bir teklifte bulundu. SASKİ’nin bu teklifi tartışmalara neden oldu.

“MAHKEME KARARI UYGULANMALI”

Toplantıda konuşan CHP Meclis Üyesi Hasan İpek, “2019 yılında zamlara karşı çıktık. Yapılan zammın yasal olmadığını düşünüyoruz. 6 defa TÜFE zammının kaldırılması teklifi verdik, kabul edilmedi. Sonuçta bağımsız yargı kararını verdi ve zamların hukuksuz olduğunu belirterek iptal etti. Bunu 7 ayla sınırlandırmak doğru değildir. Bu teklife sıcak bakmıyoruz. Mahkeme kararı uygulanmalı ve İstinaf Mahkemesi’nin verdiği karara göre devam edilmelidir” dedi.

BAŞKAN MAHKEME KARARINI ELEŞTİRDİ

Millet İttifakının mahkeme kararının uygulanmasını talep etmesi üzerine konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Burada mahkeme yetki aşımı yapmıştır. Mahkeme SASKİ komisyonlarının, üyelerinin ve teknik kadrolarının yerine geçmiştir, enflasyon ve TEFE-TÜFE hesabı yapmıştır. Mahkeme usule bakmalı. SASKİ, İSKİ Kanunu’nda belirlenen maddelere göre hareket etmiş mi? Orada maliyet hesabı artı yüzde 10 hesabı vardır. Burada maliyet ve yüzde 10 hesabı aşılmış mı, aşılmamış mı? Buna bakabilir, yasada belirtilen maddelere uyulması gerektiğini söyleyebilir. Mahkeme kararına saygılıyız, burada eleştirileri de ifade etmek durumundayız. Buradaki hakimler SASKİ Genel Müdürlüğü icrai görevleri ile ilgili yetki kullanmıştır. Bu doğru değildir. Kararda enflasyon hesabı yapmıştır. TEFE-TÜFE’de enflasyon hesabıdır, biz de enflasyon hesabına göre karar alıyoruz. Bizim uymamız gereken yasa İSKİ Kanunu’dur. Biz buna yönelik karar alırız. Fiyat belirleme yetkisi SASKİ Genel Kurulu’na aittir. Yargı kararı verildi. Süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Demir, 30 büyükşehir belediyesinden 14’ünün Samsun’dan daha pahalı su kullandığını ileri sürdü. SASKİ genel kurulunda oylamaya sunulan teklif, Millet İttifakı’nın ret, Cumhur İttifakı’nın evet oylarıyla kabul edildi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

Belediyenin yaptığı su zammını açtığı davayla iptal ettiren Avukat Arzu Sabuncu, SASKİ Genel Kurulu’nda alınan kararı değerlendirdi. Sabuncu, genel kurulda mahkeme kararının hiçe sayıldığına dikkat çekerek, “SASKİ’nin yargı kararını uygulaması bekliyorduk. Ancak onlar, kendilerine göre mahkeme kararını yorumlayarak sadece 01.06.2019 ve 31.12.2019 tarihleri arası esas alındı. Söz konusu 7 aylık dönemde suyun metreküp fiyatı 3 lira 18 kuruşa çekilip üzerine zam koyuldu ve 3 lira 83 kuruşa çıkarıldı. Aynı dönemde abonelerden 2 lira 50 kuruş olarak alınan sayaç bakım bedeli de 1 lira 20 kuruş olarak belirlendi. 680 bin abonesi olan SASKİ, aldığı 7 aylık zamlı ücretler karşılığında abonelerle fatura üzerinden mahsuplaşmayı planlıyor. Yani SASKİ, zam iptali kararında 2020 ve 2021 yıllarını dikkate almıyor. Bu kararla TÜFE zammı dahil bütün zamlı tarifelerin devam edeceği belirtiliyor. Ancak, mahkemenin aldığı kararı uygulamayan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

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