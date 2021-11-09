AKP’li Belediye milyonlar harcadığı tesisi satmak için üstüne para veriyor

Samsun'un 19 Mayıs İlçesi'nde OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) işbirliğiyle büyük umutlarla yaklaşık 4 milyon liraya yaptırılan Buzağı Can Sütü Üretim ve Eğitim Tesisinde beklenen amaca ulaşılamadı. AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Demir, alacak olan kişi ya da kurum çıkarsa üste para bile verebileceğini söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Büyükşehir Belediyesi ile OKA iş birliğiyle 19 Mayıs İlçesi'nde 2017 yılında buzağı ölümlerini önlemek amacıyla maliyeti 3 milyon 984 bin liraya Buzağı Can Sütü Üretim ve Eğitim Tesisi yaptı. Samsun ve çevre illerde görülen buzağı kayıplarının önüne geçmek amacıyla yapılan tesislerde, ağız sütü ikame tozu üretimi yapılarak çiftçilere dağıtılması hedeflendi.

Deneme üretimleri de yapan tesislerde beklenen olmadı ve Belediye Başkanı Mustafa Demir tesisleri satacağını açıkladı.

“ALANA ÜSTE PARA VERİRİM”

Belediye Meclisinin Kasım ayı birinci toplantısında CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, yaklaşık 4 milyon liraya hayata geçirilen Buzağı Can Sütü Üretim ve Eğitim Tesisinin akıbetini sordu. Belediye Başkanı Mustafa Demir, zahmetli bir iş olduğunu belirterek, “Buranın yapılması bir defa ticari olarak ve mevcut ürünle işletmek mümkün değil. Bir tane inek doğdu onun sütü lazım. İlk 2-3 günkü süt önemli. Onu hemen toplamanız gerekiyor.

Tonlarca sütü bir anda almıyorsunuz ki, doğru ve uğraşılması gereken bir yöntem. Bunu en iyi yapabileceğine inandığımız bir işletme yapılıyor orada. Bir belediye ya da kurum çıkarsa hemen veririm. Üstüne para veririz. Bilginiz olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Demir geçtiğimiz yıl tesisleri ziyaret ederek deneme üretimlerinin başarılı olduğunu ve buzağı ölümlerinin önleneceğini söylemişti.

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