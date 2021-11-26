AKP’li belediyeden okul yerine nikâh salonu

Bağcılar Belediyesi’ne okul yapılmak üzere bağışlanan 7 bin metrekarelik parselin imarı, mahkeme kararına rağmen nikah salonu yapılmak üzere değiştirildi. Karar İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Bağcılar Yenimahalle'de 7 bin metrekarelik “ortaokul” alanı niteliğindeki arsa, 1997 yılında Bağcılar Belediyesi'ne bağışlandı.

Tapu kayıtlarında “Bağcılar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 2001 tarihli yazısı gereğince ortaokul alanı olarak İl Özel İdare Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir” beyanı bulunuyordu.

Ancak arazinin imar planları 2016 yılında İBB Meclisi'nde değiştirilerek eğitim alanından, “sosyal kültürel tesis” alanına alındı.

Plan değişikliğine CHP grubu tarafından dava açıldı. İstanbul 10.İdare Mahkemesi 2018 tarihli kararı ile imar planı değişikliğini iptal etti. Karar 2019'da onandı.

MAHKEME: OKUL YAPILMASI İÇİN BAĞIŞLANDI

Mahkemenin iptal kararında, ortaokul öğretim tesis alanında kalan parselin plan değişikliği ile nikah salonu olarak kullanılmak üzere sosyal kültürel tesis alanı olarak düzenlendiği belirtilerek parselin kuzeyinde içinde nikah salonu bulunan Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı tesisinin bulunduğu kaydedildi.

Bu ihtiyacı karşılayan tesis mevcut iken okul alanı olarak ayrılan yerde plan değişikliği yapma amacının bulunmadığı belirtildi.

Okul yapılması için bağışlanan yerde nikah salonu yapılmasının teknik ve şehircilik açısından uygun bir karar olmadığı sonucuna varıldı.

Kamu yararı, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından uygun bulunmayan plan değişikliği, hukuka uyarlık bulunmayarak iptal edildi.

İBB YENİ PLAN HAZIRLADI, KOMİSYON DEĞİŞTİRDİ

Bunun üzerine plansız kalan alan için İBB Planlama Müdürlüğü yeni plan teklifi hazırladı. Parsele mahkeme kararına uygun şekilde “eğitim alanı” fonksiyonu verildi.

Planla ilgili görüşü sorulan Bağcılar Belediyesi, ilçede nikah salonu eksikliği bulunduğunu ve azaltılan eğitim alanına karşılık başka bir parselin “eğitim alanı”na alındığını belirterek teklifi uygun bulmadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü teklifi uygun buldu. Plan değişikliğini AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İmar ve Bayındırlık Komisyonu değerlendirdi. Komisyon, İBB Planlama Müdürlüğü'nün planını değiştirdi.

Alanın eğitim tesisi değil “sosyal tesis alanı”na alınması uygun görüldü.

Komisyon raporu, İBB Meclisi'nde de AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi. CHP-İYİ Parti grubu karara itiraz etti.

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