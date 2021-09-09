AKP’li belediye olmayan asfaltın faturası ‘Ticari sır’ dedi

Kocaeli'de AKP'li Körfez Belediyesi'nin 2016 yılında 3 milyon 551 bin 800 TL'ye faturalandırdığı 'renkli' asfalt serim işinin aslında yapılmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili belediyeden 17 aydır cevap bekleyen CHP'li meclis üyesi Erkan Uygun'a resmi makamlardan 'ticari sır, açıklayamayız' yazısı geldi.

Halil ATAŞ

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AKP'li Körfez Belediyesi'nin 2016 yılında toplam 3 milyon 551 bin 800 TL'ye faturalandırarak ödemesini yaptığı 8 bin 600 ton renkli asfaltın akıbetini soran CHP belediye meclis üyesi Erkan Uygun'a belediyeden ‘ticari sır açıklayamayız' cevabı geldi.

BELEDİYEDEN 17 AY SONRA GELEN CEVAP

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı şunları kaydetti;

“İsmail Baran döneminde Körfez Belediyesi tarafından ödemesi yapılan renkli asfalt çalışmasının faturası var. Kendisi yok. Konuyla ilgili başlatılan müfettiş soruşturması da mevcut. Belediye meclis üyemiz Erkan Uygun 4 Mart 2020 tarihindeki Körfez Belediye Meclisi'nde konuyu soruyor.

Belediye Başkanı Şener Söğüt diyor ki; ‘Belediye renkli asfalt çalışması yaptı ancak başarılı olmadı. Daha sonra da vazgeçildi. Bununla ilgili bir fatura. Müfettiş geldi baktı, inceledi. Şu anda bununla ilgili bir açıklama yok. Bu olay zaten neticelenecek. Bununla ilgili bir sıkıntı varsa sabırlı olur, ortaya çıkar. Birileri bir hata yapmışsa, suç işlemişse cezasını çeker. Olayla ilgili bir yargı kararı da yok. Bir bekleyelim görelim. Ben de merak ediyorum’ diyor.”

“FIKRA GİBİ CEVAP GELDİ”

“2020 Mart ayından 2021 Ağustos ayına kadar bu faturası olan ancak kendisi olmayan renkli asfalt olayı ile ilgili hiçbir bilgi alamayan meclis üyemiz Erkan Uygun bu kez meclise yazılı soru önergesi sunuyor” diyen Yıldızlı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Belediye başkan yardımcısı İbrahim Çıpan ve Mali Hizmetler Müdürü Fatma Atlı'nın imzasıyla önergeye fıkra gibi bir cevap veriliyor.

Önergede deniliyor ki; ‘Renkli asfalt ilke ilgili fatura tutarı ve ödemesi hakkında bilgi edinme kanunun 23. Maddesi “Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, bu kanun kapsamı dışındadır” istinaden bilgi edinme kapsamı dışında olup paylaşılamamaktadır.'”

“VATANDAŞIN PARASIYLA NEYİN TİCARİ SIRRINDAN BAHSEDİYORSUNUZ?”

Yıldızlı, “Bir belediye meclisi üyesi 17 aydır bir soruya cevap alamıyor. Belediye meclisi üyesi halkın seçimi ile orada. Halkın vergisi ona hizmet olarak dönüyor mu dönmüyor mu, bunu en asli denetleyecek olan kişi 17 aydır yılan hikayesine döndürülen renkli asfalt hakkında cevap alamıyor. 17 aydır sonunda en son ‘Ticari Sır' denilerek bilgi paylaşılamamaktadır deniliyor. Belediyenin uğratıldığı zarar, halka mal olur. Halk bu para nereye gitti, renkli asfalt nerede diye soruyor. İnsanın aklına ilk gelen ortada büyük bir suç var ve bu gizlenmeye çalışılıyor” şeklinde konuştu.

“FÜZE BAŞLIKLARI NEREDE GÖMÜLÜ DİYE SORMUYORUZ”

Belediyelerin hizmet makamı olduğunu ve halkın parasını kullandıklarını belirten İl Başkan Yardımcısı Av. Nazım Gençtürk ise; “Bir meclis üyesinin bu halkın parasına ne olduğunu araştırmasından daha asli bir görevi yoktur. Belediyenin hesapları aleni olarak denetime açıktır. Belediyenin gizli kasası yoktur. Örtülü ödeneği yoktur. Bir paranın akıbetinin ne olduğu belediyeler yönünden ticari sır olarak kabul edilemez. Her hesabın, her kuruşun hakkının hesabının raporlarla açık bir şekilde sunulabilmesi esastır. Biz füze başlıkları nereye gömülü diye sormuyoruz. Bu bir devlet sırrı değil. Belediyenin verdiği karar, belediye başkanının belediyeyi tek başına yönettiğinin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“ASFALT ÜRETİM ŞANTİYESİNİ KAPATTILAR”

Süreci en başından beri takip eden ve ticari sır cevabını alan CHP'li meclis üyesi Erkan Uygun da şunları söyledi;

“23 Mart 2016'da dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran diyor ki; ‘Körfez’in sokaklarından turkuaz renkli asfalt görürseniz şaşırmayın. Turkuaz renkli yağmur mu diye sormayın. Onlar bizim asfaltımız olacak’.

Körfez’in kendi asfalt şantiyesi varken, AKP döneminde bu şantiye kapatıldı. 2016'da dönemin belediye başkanı İsmail Baran renkli asfalt üretelim diyor.

Ancak kapalı şantiyede bir üretim yapılmıyor. 2020 Mart ayı belediye meclisinde de mevcut başkan Şener Söğüt'e sorduk.

“TOPLAM 3 MİLYON 551 BİN 800 TL ORTADA YOK”

2016 yılı Haziran ayında 4 bin 300 ton renkli asfalt temini ve serilmesi olarak faturalandırılan birim fiyatı 350 TL'den toplam 1 milyon 775 bin 900 TL, 2016 yılı Temmuz ayında Körfez Belediyesi Fen İşleri ve Körfez Belediyesi iştirak şirketi KÖRPAŞ üzerinden 4 bin 300 ton renkli asfalt temini ve serilmesi olarak faturalandırılan birim fiyatı 350 TL'den toplam 1 milyon 775 bin 900 TL olmak üzere 2 ayrı fatura var.

Toplam 3 milyon 551 bin 800 TL'ye faturalandırılan 8 bin 600 tonluk renkli asfalt demek 10 cm yüksekliğinde 36 bin metrekare renkli asfalt demektir.

Körfez'in hangi sokağında bu renkli asfalt var? Bunu ağustos meclisinde sorduğumuzda ticari sır denildi. Bu parayı kimler aldı?”