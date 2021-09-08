AKP’li belediye tasarrufu unuttu: 898 binlik mobilya…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tasarruf yapılması konusunda yaptığı uyarılara rağmen AKP'li Trabzon Belediyesi konuk evine, yaklaşık 800 bin lira harcayarak koltuk, perde, çatal, kaşık, halı gibi malzemeler aldı.

İsmail AKDUMAN

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Makam odası için 898 bin liralık mobilya alan AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şimdi de Akçabat ilçesinde bulunan 150 yıllık Konuk Evi için acil durumlar için yapılacak ihale maddesini kullanarak yaklaşık 800 bin liralık masa, sandalye, halı, perde, koltuk gibi malzemeler aldı. Büyükşehir belediyesinin bağımsız meclis üyesi Davut Çakıroğlu, Cumhurbaşkanının “tasarruf” uyarısına karşılık, belediyenin israf etmeye devam ettiği ileri sürdü.

“CUMHURBAŞKANINI DİNLEYEN YOK”

Belediye Başkanı Zorluoğlu’nun hesapsız harcama yapmaya devam ettiğini belirten Çakıroğlu, “Sadece mefruşat alımı aşağı yukarı 800 bin lira. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ısrarla ‘tasarruflu hareket edin’ açıklamalarını umursayan yok. Bir sedire 36 bin, veranda mobilyasına 56 bin, bir yemek masasına 10 bin, bir konut için tül perde, halı 250 bin, bir şekerliğe 380 lira gibi uçuk rakamlar ödenince benim zihnimde bu usulsüzlük yerine oturuyor. Bugün ülke gibi belediyelerde borç batağına batmıştır” diye konuştu.

“EŞYA ALMAK İÇİN NASIL BİR ACİL DURUM VAR”

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından Kültür Varlıkları İhale Ýönetmeliği’nin 27/Ç maddesine göre bu konuk evine satın alma yapıldığını dile getiren Davut Çakıroğlu, “Bu maddeye göre, ‘İdare acil durumlarda ve gerekli görülen hallerde ihale usullerinin dışında ve belirlenen limitte harcama yetkilisinin onayı ile harcama yapabilir’ denilmektedir. Alınan mobilya, kaşık-çatal, perde tefrişatı 4734 Sayılı Kanun’un 19. Maddesi (açık ihale usulü ile) ya da doğrudan temin usulü olan 4737 Sayılı Kanun’un 22/d maddesine göre yapılmalıydı. Kültür varlıklarının dekorasyonu ile ilgili bir madde ile belediye neden mefruşat alımı yapma yolunu seçti? Burada ihmal mi var, yoksa ihaleden kaçmak mı söz konusu. Konuk evine eşya almak için nasıl bir acil durum var anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL KONUT OLURSA ŞAŞIRMAM”

Çakıroğlu, harcamalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Söz konusu olan yer Akçaabat Ortamahalle’de bulunan kültür varlığı tescilli konukevidir. Yapılan tadilattan sonra özel konut hüviyeti kazanırsa şaşırmam. Böyle hesapsız bir harcama olamaz. Sadece mefruşat alımı aşağı yukarı 800 bin lira. Bugün ülke gibi belediyelerde borç batağına batmıştır. Birileri gözümüzün içine baka baka sebepsiz zenginleşiyor, devleti zarara uğratıyor. Bu gidişe dur diyecek tek güç ise görünürde millet. Daha fazla geç kalmadan, geç olmadan. İsrafa, usulsüzlüklere, kayırmacı zihniyete karşı ses çıkarmalıyız” şeklinde konuştu.

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