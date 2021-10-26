AKP’li belediye, zor günlerden geçen esnafa tabela masrafı çıkardı

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, ekonomik kriz ile boğuşan esnafa 'tabelaları yenileyin' tebligatı gönderdi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Esnaf evine ekmek götürme derdinde, siftah yapmadan dükkanını kapatıyor, Büyükşehir Belediyesi binlerce liralık masraf yaratarak, 'Tabelaları yenileyeceksiniz' diyor ve 'Yapmazsan ceza keserim' diye tehdit ediyor. Bu uygulamayı derhal bırakmalısınız" dedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, ekonomik kriz ile boğuşan esnafa ‘tabelaları yenileyin’ tebligatı gönderdi.

“‘YAPMAZSAN CEZA KESERİM’ DİYOR”

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde partililer ile birlikte esnafın sorunlarını dinledi. O sırada zabıta ekiplerinin dağıttığı tebligatı gören Aydın, “Esnaf evine ekmek götürme derdinde, siftah yapmadan dükkanını kapatıyor, AKP’li Büyükşehir Belediyesi binlerce liralık masraf yaratarak, ‘Tabelaları yenileyeceksiniz’ diyor ve ‘Yapmazsan ceza keserim’ diye tehdit ediyor. Bu uygulamayı derhal bırakmalısınız” dedi.

“YAPILAN AKIL ALIR GİBİ DEĞİL”

CHP İl Başkanı İsmet Karaca da “Ekonomik krizin hat safhaya ulaştığı bir dönemde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin savrulduğu bariz bir şekilde ortadadır. Trafikten, okuluna kadar kentte o kadar çok sorun var ki, bunları unutarak, esnafın siftah yapmadığı günlerde böyle gereksiz işlerin yapılması akıl alır gibi değil” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir AKP'ye soru soran CHP'li yöneticiler ifadeye çağrıldı