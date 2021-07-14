‘AKP’li Belediyede çalışan 6 bin işçi ve aileleri tedirgin!’

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İnsan Kaynakları Şirketi BİNTED’de kayıtlı 6 bine yakın işçinin ücret sorununu Meclis Genel Kurulu’na taşıdı.

“6 BİN İŞÇİ VE AİLELERİ TEDİRGİN”

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İnsan Kaynakları Şirketi BİNTED’de kayıtlı yaklaşık 6 bine yakın işçinin en son 2019’da zam aldığını ifade eden Aydın, “2021 Mart ayında yapılması gereken ücret zammı hala yapılmadı. İşçiler ve aileler tedirgin” dedi.

“CHP’Lİ BELEDİYELERİ ÖRNEK ALIN”

Konunun arabulucu da olduğunu ve oradan da hakem heyetine girmesinin beklendiğini dile getiren Erkan Aydın, şunları söyledi;

Bursa Büyükşehir Belediyesi işçilere enflasyonun çok altında zam teklifinde bulunuyor. Ancak, iki yılda bir yapıldığı için bu oran çok hızlı bir şekilde eriyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyorum; sosyal demokrat belediyecilik anlayışına sahip olan CHP Belediyelerdeki zam oranlarını örnek alın. Bazı belediyelerimizde yüzde 40’a yakın örnek zamlar yapıldı. Oradaki işçileri mağdur etmeyin.”

BAŞKAN AKTAŞ İMZALAMIŞTI

2019 yılında Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Alinur Aktaş, Hak İş Konfederasyonu adına da Genel Başkan Mahmut Arslan birlikte imza koydukları sözleşmede, Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Binted bünyesinde görevli personel, idari çalışma düzeni açısından memur ve işçi ile aynı haklara sahip olmuştu.

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