AKP’li belediyede personele imza günü talimatı: Başkanımızın imza gününe geline…

Gaziantep'te AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği kitap günlerinde 'talimat' skandalı yaşandı. Tesisler Şube Müdürü Hakan Emre, çalışanların cep telefonlarına, “Talimatımdır” başlığıyla Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu’nun imza gününe katılması emrini verdi.

Ahmet KAYA

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Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi'nin Karataş Kültür ve Kongre Merkezi'nde 2-10 Ekim tarihleri arasında düzenlediği, aralarında Atatürk aleyhtarı açıklamaları nedeniyle ceza Alan Mustafa Armağan'ın da bulunduğu yazarlar nedeniyle tepki çeken etkinlikte bu kez de talimatla adam toplama skandalı yaşandı.

AKP'li belediyenin Gençlik ve Spor Daire Başkanı olan Zekeriya Efiloğlu'nun söyleşi ve kitaplarını imzaladığı etkinlik için Tesisler Şube Müdürü Hakan Emre, bağlı birimlerin sorumlularına mesaj atılarak geniş katılımın sağlanması talimatı verildi. Mesaj, birim sorumluları tarafından da tüm çalışanlara iletildi.

Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Tesisler Şube Müdürü Hakan Emre, Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli semtlerde bulunan havuz, spor salonu gibi sosyal tesislerin sorumlularına cep telefonuna gönderdiği mesajda, şunları yazdı:

“Tesis amirlerine talimatımdır. Tesisleri dörtte kapatın. Soranlara ilaçlama ve bakım var deyin. Hocalarımız, antrenörlerimiz 250-300 kişi başkanımızın söyleşi programında olalım. Kaç yılda bir toplantı yapılan bu programda başkanımızın ev sahipliğinde başkanımızı yalnız bırakmayalım.”

Talimat üzerine tesislere üye kişilerin bazılarına havuzların bakımda olduğu belirtilerek seansın iptal edildiği bilgisi verildi.

Talimatla daire başkanının imza günü ve söyleşisine, hem de çalışma saatleri içerisinde personelin götürülmesinin zorunlu kılınmasıyla ilgili uygulama tepkiyle karşılandı.

İmza günü ve söyleşisine kendisine bağlı bir şube müdürü tarafından talimatla adam toplanması nedeniyle tepkilerin hedefinde olan Efiloğlu'nun ise “Benim böyle bir talimattan haberim yok. Kendi kafasına göre iş yapmış” dediği öğrenildi.

Tepkilerin hedefindeki Zekeriya Efiloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden bir heyetin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın makam ziyaretine spor kıyafetiyle katılması nedeniyle tepki toplamıştı.