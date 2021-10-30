Makam odasından servet çıkmıştı… Rüşvet skandalında ikinci perde

AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı görevini yaparken bir müteahhitten 30 bin lira rüşvet aldığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Bahattin Karakaş hakkında Terme Belediyesi'nde görev yaptığı dönemde işçi bağışlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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Büyükşehir Belediyesi eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş belediye ile iş yapan müteahhitlerin hak edişlerinin miktarlarını arttırması karşılığında rüşvet aldığı gerekçesiyle yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

11 ay cezaevinde kalan Bahattin Karakaş, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda rüşvet aldığı sabit görülerek 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Bahattin Karakaş’ın belediyede bulunan kasasından çıkan servetin ve mal varlığının nereden geldiği konusunda savcılık soruşturması devam ederken, Terme belediyesinde görev yaptığı dönemde işçilerin bağışlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla da soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TERME’DE İŞÇİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İddialara göre; 2014 yılında Terme Belediyesi’nde görev yapan 120 işçi, “Tazminat haklarını belediyenin ödeyecek gücü yok, faizlerinden feragat edin” denilerek, faizleri belediyeye bağış yapmaları istendi.

İşçiler alacak faizlerinden vazgeçip ana paralarını alırken, toplamda 180 bin lira parayı imzaladıkları bir kağıt karşılığında bağış yaptı.

Karakaş’ın rüşvetten tutuklanması ve bağış yapılan dönemde Terme belediyesinde çalışmasından şüphelenen işçiler dilekçe ile belediyeye paranın akıbetini sordu.

Belediye hesaplarında yapılan incelemeler sonucunda 180 bin liralık bağışın kayıtlarda olmadığı görüldü.

Bunun üzerine işçiler 25’i Cumhuriyet savcılığına giderek Bahattin Karakaş ve İ.Ö adlı bir personel hakkında nitelikli zimmetten suç duyurusunda bulundu.

KASADAN SERVET ÇIKMIŞTI

Bahattin Karakaş’ın belediyede ki odasında bulunan kasasında yapılan aramada, çay paketinin içinden 135 bin Euro, 36 bin TL, bir tanesi 1 kg’lık külçe olmak üzere yaklaşık 5.5 kg altın, 13 adet çeyrek altın ebadında basılan özel altın, 75 tam altın, 50 yarım altın, 1059 çeyrek altın, kendisi dahil 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 23 adet hesap cüzdanı ve 40 yakın gayrimenkul tapusu çıkmıştı.