AKP’li belediyenin temsil bütçesinden 33 şube müdürlüğü de faydalanmış

2020 yılı denetim raporunda, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde sadece başkanlık makamına ait olması gereken temsil ağırlama bütçesinin aynı zamanda, 33 adet şube müdürlüğü bütçesinde tertip açılmak suretiyle mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı, temsil ve tanıtma gideri olmayan bazı harcamalarda da belediye başkanının konaklama giderinin ödendiği ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Sayıştay, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde, Belediye Başkanı dışında Temsil Ağırlama Bütçesi’nin 33 şube müdürlüğü için de kullanıldığını tespit etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni denetleyen Sayıştay, Belediyede başkanlık makamına ait Temsil Ağırlama Bütçesi’nin, bu makam tarafından kullanılması gerekirken; 33 adet şube müdürlüğü bütçesinde tertip açılmak suretiyle kullanıldığı, söz konusu hususun 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer almasına rağmen 2020 yılında da aynı uygulamanın devam ettiği görüşüne yer verdi.

BAŞKANLIK MAKAMI YETKİLİ

Raporda, temsil, ağırlama bütçesinin Başkanlık makamını temsile yetkili olan Belediye Başkanı tarafından kullanılması gerektiği, bütçenin diğer harcama birimlerince kullanılmasının mevzuata uygun olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

*Kamu İdaresi bulgu cevabında 33 müdürlüğün temsil ve ağırlama gideri bütçe tertibine ödenek konulmuş olsa da, 13 müdürlükte bu bütçe tertibinden bir harcama yapılmadığı, 2021 mali yılı bütçesinde temsil ve tanıtma giderlerinde Belediye Başkanı tarafından kullanılmak üzere yalnız 3 birimde ödenek konulduğu belirtilmiştir.

* İzleyen denetim dönemlerinde bulgu konusu edilen hususun takibi yapılacaktır.

BELEDİYE BAŞKANININ KONAKLAMA GİDERİ DE O BÜTÇEDEN ÖDENMİŞ

Denetçiler ayrıca, temsil ve tanıtma gideri olmayan bazı harcamaların da Temsil ve Tanıtma Giderleri bütçesinden karşılandığını tespit ederek, şu görüşe yer verdi;

* Engelliler yılbaşı etkinliği için salon kiralanması, Covid-19 kapsamında vatandaşlara verilen yemek bedeli, hastanede yatan hasta yakınlarının konaklama bedeli, eğitim amaçlı salon kiralama, kurumda düzenlenen eğitim için yapılan organizasyon gideri, Belediye Başkanının konaklama gideri gibi farklı harcamaların bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden ödendiği ve temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri bölümüne kaydedildiği görülmüştür.

2019 RAPORUNDA 24 MİLYON TL HARCAMA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sayıştay, daha önce yayımladığı 2019 yılındaki raporunda da AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde temsil ve tanıtma giderlerine 24 milyon 676 bin 69 TL harcama yapıldığını tespit etmişti.

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