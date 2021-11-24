AKP’li belediyeden adrese teslim ihale

Sayıştay, AKP'li Bursa Yıldırım Belediyesi'nin araç kiralama ihalelerinde temel ilkelere aykırı uygulamalar yaptığını tespit etti.

Halil ATAŞ

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AKP’li Yıldırım Belediyesi’nin araç kiralama ihalesinde temel ilkelere uymadığı ve rekabeti sınırlandırdığı Sayıştay raporunda şöyle yer aldı:

* 9 milyon 384 bin 892,34 TL yaklaşık maliyetli 95 adet araç kiralama ihalesinde (01.01.2020 – 30.06.2021) döküman alanların sayısı 17 olduğu halde, ihaleye (2019/480773) sadece 3 teklif sunulmuş ve bu tekliflerden sadece birisi geçerli sayılmıştır.

* Tek geçerli teklif 9 milyon 280 bin 293,48 TL olup, bu bedelle sözleşme imzalanmıştır.

* Söz konusu (2019/480773) ihaleye ilişkin teknik şartnamede, araçların niteliklerine ilişkin çok ayrıntılı tanımlamalara yer verilmiştir.

* Bu tanımlar, belli bir marka ve model ile belli bir firmanın taşıt envanterini işaret edecek niteliktedir.

“REKABET İLKESİNE UYGUN HAZIRLANMAMIŞ”

Sayıştay denetçisi raporunda, “Aralarında doğal bağlantı bulunmayan personel taşımada kullanılacak binek araçlar, hayvan toplamada kullanılacak özel donanımlı araçlar ile cenaze nakil araçlarının kısmi teklife kapalı olarak birlikte ihale edildiği; ihalelerde yeterlilik kriterlerinin rekabeti sınırlandırıcı nitelikte olduğu; idari ve teknik şartnamelerin ihalelerde açıklık ve rekabet ilkesine uygun olarak hazırlanmadığı tespit edilmiştir” görüşüne de yer verdi.

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