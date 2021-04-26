AKP’li belediyeden Halk Ekmek büfesine kamyonetli engel

İstanbul'un ucuz ekmeğe ulaştığı İBB'ye bağlı Halk Ekmek büfelerine 142 büfe daha eklenmesi talebi, İBB Meclisi'nde aylarca AKP-MHP grubunun engeline takıldıktan sonra 2020 yılının aralık ayında onay almıştı.

İBB Meclisi'nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda 142 yeni ekmek büfesinin şehit yakınları, gaziler, engelliler, dul ve yetimler tarafından işletilmesi karara bağlanmıştı.

İBB, karar sonrasında yeni halk ekmek büfelerini açmaya başladı ancak bazı ilçelerde engellerle karşılaştı.24 Nisan Cumartesi günü Üsküdar'ın Ünalan ve Bulgurlu mahallerine yeni büfelerin kurulması sırasında AKP'li ilçe belediyesinin zabıtası yeni kurulan büfeyi kaldırmak istemiş ve sabaha kadar büfenin önünde nöbet tutulmuştu.

Bugün de Ümraniye'de Santral metro çıkısında İBB'nin yetki alanındaki noktaya konulmak istenen yeni Halk Ekmek büfesine AKP'li Ümraniye Belediyesi izin vermedi. Büfenin konulacağı alana Ümraniye Belediyesi Zabıtası kamyonet çekerek kuruluma engel oldu. İBB'nin zabıta ekipleri de kaldırılmak istenen Üsküdar ve Ümraniye'deki Halk Ekmek büfelerinde engelleme girişimlerine karşı görevlendirildi.

“HALKIN EKMEĞİ KUTSAL DAVAMIZDIR”

İBB'ye bağlı Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, yeni büfenin İBB'den aldığı sosyal yardımla geçinen dul bir kadına tahsis edildiğini belirterek sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

* Kendisini iş sahibi yapıp evine ekmek götürmesini sağlayacak aldığı yardımı da başka bir ihtiyaç sahibine verecektik. Ümraniye Belediye Başkanı ile görüşerek sorunu çözmek istiyoruz. Bizimle ancak bir saat sonra görüşebilirmiş.

* Vatandaş burada toplanmaya başladı ve tepkili” dedi. Nama sosyal medya hebasından da “Maalesef Ümraniye Santral Metro durağı çıkışında yine bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız.

* Ancak tarihe not düşmek isterim ki Halk Ekmek tarihi mücadeleler tarihidir. Halkın ekmeğini engelleyemeyeceksiniz. Halkın ekmeği kutsal davamızdır.

“İNSANLARI CANINDAN BEZDİRDİNİZ”

Çevrede toplanan vatandaşlar da Halk Ekmek büfelerine izin verilmemesine tepki gösterdi. Vatandaşlar Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a tepki göstererek, “Niye engelliyor büfeyi, biz ona destek verdik, oy verdik. Ekmek vermesin diye mi verdik oy? Geldiği gibi göndeririz onu. Yanlış yapıyor İsmet başkan” dediler.

Vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:

* Biz de fırınlardan sıcak ekmek yemeyi istiyoruz. Yeter artık insanlar canından bezdirdiniz. Canından ettiniz, evinden ettiniz, yurdundan ettiniz.

* Ben Kirazlıtepe sakiniyim. Kirazlıtepe'de bizi evimizden ettiniz, yuvalarımızı dağıttınız. Yeter artık, çekin elinizi yakamızdan. Bırakın insanlar ekmeğini yesin. Ucuz ekmek alsın. Kuyruklarda bekliyoruz saatlerce.

* Yöneticiler gelip girsin şu kuyruklara. Artık bıktık, usandık. Ben mağdurum. Benim evimi yıktılar, darmadağın ettiler, şimdi de ekmeğimi elimden alıyorlar.

İlginizi Çekebilir Üsküdar'da Halk Ekmek büfesi krizi: Zabıta 15 Temmuz gazisine verilen yeni büfeye müdahale etti

İlginizi Çekebilir Sosyal mesafesiz kuyruk gerekçe gösterilip halk ekmek büfesi kapatıldı