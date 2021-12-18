AKP’li belediyeden itiraf gibi iptal gerekçesi

Ümraniye Belediyesi ilçedeki parkları yenilemek üzere açtığı ihaleyi iptal etti. AKP’li belediyenin ihaleyi, “piyasadaki yükseliş trendi-ekonomik dalgalanmalar yüzünden yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybetmesi” nedeniyle iptal etmiş olması dikkat çekti.

Özlem GÜVEMLİ

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Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik kriz kamu kurumlarının düzenlediği ihaleleri de etkiledi ve iptal kararları alınmaya başladı.

AKP'nin kabul etmediği ekonomik kriz, AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği bir ihalenin iptal gerekçesinde açıkça ortaya kondu.

GEREKÇE: “PİYASADAKİ YÜKSELİŞ TRENDİ”

Ümraniye Belediyesi ilçede park yenileme ve yapım işi için 20 Aralık'ta ihaleye çıkacağını duyurmuştu. Ancak belediye 16 Aralık'ta aldığı kararla ihaleyi iptal ettiğini açıkladı.

İhalenin iptal gerekçesinde de piyasa koşullarına dikkat çekildi. İptal gerekçesinde “Piyasadaki yükseliş trendi – ekonomik dalgalanmalardan kaynaklı yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybetmesinden dolayı sağlıklı tekliflerin verilemeyeceği kanaatine varılmış olup yeni koşullara göre yeni fiyat tespitlerin yapılmasının zaruri hale gelmesi ve ihale sürecinde yeni ihtiyaçların ortaya çıkması sebepleri doğrultusunda ihale iptal edilmiştir” denildi.

ORTAK GEREKÇE: YAKLAŞIK MALİYET

AKP'li Zeytinburnu Belediyesi de 15 Aralık'ta duvar ve bina cephelerine vinil baskı yaptırılması, tasarım ve uygulama hizmeti için düzenlemeyi planladığı ihaleyi 13 Aralık'ta “yaklaşık maliyetin güncel piyasa şartlarını karşılayamaması” nedeniyle iptal etti.

Aralık ayında AKP'li ve CHP'li belediyelerin iptal ettiği ihalelerin büyük çoğunluğunun gerekçesinin “verilen bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde çıkması” olduğu görüldü.

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