AKP’li belediyeden okçuluğa 60 milyon TL, çiftçiye vatandaşa yardım yok

Okçuluk tesisleri kurulması için 60 milyon TL ödenek ayıran AKP’li Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi, CHP’li meclis üyelerinin dar gelirli vatandaşlara yardım yapılmasıyla ilgili önergesi AKP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Ahmet KAYA

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Geçtiğimiz ay Yamaçtepe Mahallesi'nde okçuluk tesisi kurulması için bütçesine 60 milyon TL ödenek ayıran ancak gelen tepkiler üzerine ihaleyi iptal eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve aynı partinin meclis üyeleri şaşkınlık yaratan bir karara imza attı.

Şahinbey Belediyesi'nin Kasım ayı ilk oturumunda, CHP meclis üyeleri dar gelirli yurttaşlara çeşitli destekler verilmesi yolunda önerge sundu.

Önergelerde, belediyenin yardım listesinde bulunan dar gelirlilere doğalgaz ve elektrik ödemeleri için destek verilmesinin yanı sıra, çiftçiye ucuz mazot sağlanması ayrıca talep edildi.

Bir başka önergeyle Şahinbey'deki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların deprem dayanıklılık testi yapılması istendi.

Diğer iki önergeyle ise işçi eksikliğinden zeytin hasadı yapamayan çiftçiler ile uluslar arası başarılara imza atan Polis Gücü Hokey takımına yardımda bulunulması istendi.

ÖNERGELERİ AKP REDDETTİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun idaresindeki kasım ayı ilk birleşiminde önergeleri veren 5 CHP'li meclis üyelerinin kabul oylarına karşı, AKP'li üyelerin oylarıyla önergeler reddedildi.

Önergelerin reddedilmesine tepki gösteren Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Grup Başkan Vekili Hasan Şencan, şunları söyledi:

“Bizi her önergeye ret oyu vermekle suçlayan AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sırf CHP'li meclis üyelerinin önergesi diye kamu ve dar gelirli vatandaş lehine olan önergemizi reddettirdi.

Bu işi artık ‘Öcü' haline getirdiler. Önerge ne kadar mantıklı olursa olsun, biz yapınca zorlarına gidiyor. Ama, gün gelecek tüm bunların hesabını yardım talebi reddedilen insanlar onlardan soracak.”

OKÇULUK TESİSİNE VAR, VATANDAŞA YOK

Hem vatandaş, hem de kamu yararına olan önergelerinin AKP'li üyeler tarafından reddedilmesini eleştiren CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan ise, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, “Hani sen ne getirsen muhalefet meclis üyeleri karşı çıkıyordu?” diye tepki gösterdi. Kalkan, “Okçuluk tesisi yapmak için bütçeye 60 milyon TL bulan AKP'liler, dar gelirli vatandaşlarımıza yardım önergemizi reddediyor. Halk bunun hesabını zamanı geldiğinde kendilerinden soracaktır” dedi.

İŞTE AKP'Lİ ÜYELERİN REDDETTİĞİ ÖNERGELER

-FATURA DESTEĞİ ÖNERİSİ

Son dönemlerde elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlardan dolayı maddi gücü yerinde olmayan ve Şahinbey Belediyesi'nden yardım alan kayıtlı vatandaşlara, kış ayları boyunca, mecliste önceden belirlenecek tutarlarda yardım yapılması.

-BAŞARILI SPOR KLÜPLERİNE DESTEK ÖNERİSİ

Belediyeler kanunda verilen “Belediyeler sporu teşvik amacıyla amatör kulüplere ayni ve nakdi yardım ya da ödül desteğinde bulunabilir” yetkisine dayanarak, “Avrupa çapında önemli şampiyonluk ve başarılara imza atan Gaziantep Polis Gücü kadın ve erkek takımların, meclisin belirleyeceği şekil ve miktarda ödüllendirilmesi.

-ZEYTİNLER DALDA KALMASIN

Şahinbey İlçesi'ndeki kırsal mahallelerde bulunan pek çok çiftçi vatandaşın makine ve işçi eksikliği nedeniyle ürün hasadı konusunda ihtiyaç duyulan mahallelere zeytin hasat makinesi temini konusunda destek verilmesi

-ÇİFTÇİYE YAKIT DESTEĞİ

Son dönemlerde artan mazot fiyatları nedeniyle, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren çiftçilere ucuz mazot verilmesi hususunun komisyonlara sevki.

-OKULLARIN DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ

Şahinbey sınırları içerisinde bulunan okul ve resmi kurum binalarının deprem dayanıklılık testlerinin Şahinbey Belediyesi tarafından yapılması ya da yaptırılması.

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