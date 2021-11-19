AKP’li belediyeden suya zam kararı

Katı atık toplama ve bertaraf işlemlerinin ücretini vatandaşların su faturasına yansıtılmasına karar veren AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şimdi de suya zam kararı aldı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan görüşmelerde Başkan Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada katı atık toplanması ve bertaraf edilmesinin bedelinin su faturalarına yansıyacağını açıklamıştı.

Yeni yılla birlikte abonelerin faturalarına her ay 7.79 lira daha eklenirken, belediye bu kez de suya zam yapma kararı aldı.

SUYA 91 KURUŞ ZAM

TİSKİ Genel Kurul toplantısında, suyun metreküp fiyatının 4 lira 31 kuruştan 5 lira 22 kuruşa yükseltilmesini içeren yeni tarife cetveli plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi.

Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi için faturalara yansıyacak bedelden sonra suya zam yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Maddenin komisyondan geldiği halinde kabul edilmesi durumunda konutlarda suyun fiyatının 91 kuruş daha zamlanacağını söyleyen bağımsız meclis üyesi Davut Çakıroğlu, “Ülkede zam yapılmayan bir şey kalmadı. Enflasyon aldı başını gidiyor. Vatandaş geçim derdine düşmüş. Belediye de şehirde su sorunu çözmeden zam yapma hazırlığına girmiş. Katı atık toplama bedellerini de vatandaşın sırtına yüklediler. Vatandaşın musluğundan su yerine zam akacak” ifadelerini kullandı.

5 GÜN ÖNCE HER ŞEYE ZAM YAPILMIŞTI

5 gün önce yapılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında, “Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Trabzon Şehir Müzesi ve Kızlar Manastırı'na giriş ücreti Trabzon Metropol Kart ile 11 TL'den, 12,76 TL'ye, öğrenci girişi de 5 TL'den 5,80 TL'ye, ilgili alanlarda çekim yapan profesyonel fotoğrafçılardan alınan ücret 80 TL'den 92,80 TL'ye, video çekimlerinden alınan ücret 385 TL'den 446 TL'ye, mezar yeri 5 bin TL'den 5 bin 800 TL'ye çıkartıldı. Ulaşımla alakalı ise şehir içi belediye otobüslerde kullanılan TAM kart fiyatı 10 TL'den 11 TL'ye Kişileştirilmiş kart fiyatı da 15 TL'den 17,40 TL'ye yükseltildi.

Düğün, konferans salonu, evlenme salonlarına da yüzde 10 oranında zam yapılmıştı.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyeden bir gri pasaport skandalı daha!