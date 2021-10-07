AKP’li belediyeden tepki çeken proje: Tarım arazileri böyle yok ediliyor

Türkiye'nin en önemli ovalarından 2 tanesini sınırları içerisinde bulunduran Samsun'da tarım arazilerinin betonlaşmasına bir yenisi daha eklendi. Çarşamba Ovası'na Biyokütle Santrali yapılan santralden sonra şimdi de Bafra Ovası'na meyve ve sebze hali yapılacağı açıklandı. Ovanın betonlaşacağını ileri süren bölge halkı AKP'li Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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Çarşamba Ovası’na bölge halkının karşı çıkmasına ve adli sürecin devam etmesine rağmen yapılan Biyokütle Santralinden sonra, Samsun’un batı kısmında bulunan Bafra Ovası’na da meyve ve sebze hali yapılmak istenmesi tepkilere neden oldu.

TEMA ve Samsun Ziraat Mühendisleri Odası, hal yapılmasına karşı çıkarak alınan karardan vazgeçilmesini istedi.

ALTERNATİF ALAN BULUNAMAMIŞ

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hasan Çobancı, meyve ve sebze halinin yapılacağı alanın Bafra Ovası koruma alanı içerisinde kaldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

* İlave imar planı talebi Toprak Koruma Kurulu toplantısında görüşülmüştür. Meyve ve sebze hali yapılması düşünülen alan Bafra Ovası Koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

* Ayrıca bu alan DSİ sulama sahasının içerisinde kalan, 1.sınıf mutlak tarım arazisidir.

* Talep edilen alan ile ilgili Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ile TEMA Temsilcisinin karşı oylarına rağmen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı’nda söz konusu alan, tarım dışı amaçlı kullanılmasına izin verilmiştir.

* Samsun İli Toprak Koruma Kurulu, Bafra ilçesi meyve sebze hali yerinin tarım dışı amaçlı kullanılmasında kamu yarı olduğu, alternatif alan bulunmadığı ve ulaşım kolaylığı gibi nedenler göstermiştir.

OVA BETONLAŞMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

5403 sayılı kanunun 14. maddesine göre Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalan tarım arazilerinin tarım dışı kullanımlarının Tarım ve Orman Bakanlığı iznine tabi olduğunu vurgulayan Çobancı, “Meyve sebze halinin yapılacağı 18 hektar alanın tarım dışı kullanım izni, Bakanlık incelemesi aşamasındadır. Bakanlığın, kanuna göre, Toprak Koruma Kurulunun vermiş olduğu tarım dışı kullanım izni kararını iptal etmesi gerekmektedir. Biz buraya hal yapılmasına karşıyız. Toprak Koruma Kurulu’nun almış olduğu kararın onaylanması, ovanın tarımsal niteliğini bozacağı gibi, gelecekte benzer yatırımlara emsal teşkil edecek ve Bafra Ovası’nın hızla yapılaşma ve betonlaşma tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır” diye konuştu.