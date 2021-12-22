AKP’li belediyeden ulaşıma büyük zam

Kocaeli’de AKP'li Büyükşehir Belediyesi ulaşıma büyük zam yaptı. Şehir içi ulaşıma yüzde 24,29 zam geldi. Kocaeli’de ulaşım 3.50 TL’den 4.35 TL’ye yükseldi. İndi bindi ücreti ise yüzde 24,24 zamla 3,30 TL’den 4.10 TL’ye yükseldi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında 2022 yılının ulaşım tarifeleri belirlendi.

Kocaeli'de ulaşım esnafı tarafından ekim ayında talep edilen ve kasım ayında revize edilen ulaşım zammı, bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılacak toplantıda görüşüldü.

KOCAELİ ŞEHİRİÇİ ULAŞIM 4.35 TL

Toplantıda şehir içi ulaşım ücretine yüzde 24,29 zam geldi. Böylelikle şehiriçi ulaşım 3.50 TL'den 4.35 TL'ye yükseldi. İndi bindi ücreti ise yüzde 24,24 zamla 3,30 TL'den 4.10 TL'ye yükseldi. Şehir içi ulaşım ücreti öğrenciler için 2,25'ten 2,75'e yükselmesi kararı alındı ancak Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla öğrenciye yapılan destek 1 TL'ye çıkarıldığı için öğrenciler 1.75 TL ödemeye devam edecek.

TRAMVAY FİYATI DA ARTTI

Tramvay ücretine yüzde 20 zam yapılarak 2,50 TL'den 3 TL'ye yükseldi. Öğrenciler ise tramvayda 1.50 TL yerine 1.75 TL ödeyecek böylelikle öğrencilere tramvayda yüzde 16,67 zam yapılmış oldu. Deniz ulaşımı ücretine yüzde 23,53 zam yapıldı. Böylelikle 4,25 TL olan tam bilet fiyatı 5,25 TL'ye yükseldi. İndirimli bilet fiyatına ise yüzde 24,19 zam yapıldı. Bu zamla birlikte indirimli deniz ulaşımı 3,10 TL'den 3.85 TL'ye yükseldi.

İlginizi Çekebilir Bursa'da suya zam

İlginizi Çekebilir Memur'a ek zam gelecek mi? Erdoğan'ın görüşmesi sona erdi