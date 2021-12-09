AKP’li belediyeden Ürgüp’te tarih katliamı

Nevşehir’de AKP’li Ürgüp Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ürgüp'teki mağara evlerini iş yeri projesi için tahrip etti. 1. Derece Sit Alanı da olan koruma altındaki tarihi bölgenin AKP’li belediye tarafından iş yeri yapılması için tahrip edilmesine CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde AKP'li Ürgüp Belediyesi tarafından başlatılan iş hanı projesi ‘pes’ dedirtti. AKP'li belediye ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 5 iş yerinin yapılacağı alana iş makineleriyle girerek tarihi mağaraları tahrip etti.

1. Derece sit alanı da olan koruma altındaki tarihi bölgede AKP'li belediyenin çalışmalarına tepki gösteren CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, bölgenin daha öncesinde riskli bölge ilan edildiğini ancak, iş hanı projesine başlanacağı için riskli alandan çıkartıldığını söyledi.

“PROJEDEN ÖNCE BÖLGE AFET ALANI İLAN EDİLMİŞTİ”

AKP'li belediye meclisi tarafından kararın alındığına dikkati çeken Gülmez şunları söyledi:

“Dükkan yapımına başlanan yer daha önce afet alanı ilan edilmişti. 1. Derece Sit alanındaki Ürgüp ilçemizin merkezi Temenni Tepesi’nin hemen altındaki alanda iş makineleriyle kayalar tıraşlanarak iş yeri yapımına başlandı.

30 Kasım tarihinde inşaatına başlanan alan önce afet alanından çıkarıldıktan sonra Kapadokya Alan Başkanlığı’nın ve belediye meclisinin onayıyla iş yeri yapımına karar verilmiştir. Meclis toplantısında MHP ve İYİ Parti’li meclis üyelerimizin tarih katliamına ret oyu vermesine rağmen karar meclisten geçti”

“BU RANTİYECİLERDEN HESAP SORULACAK”

Bölgenin Kapadokya Alan Yönetimi'nin insafına bırakılamayacağını söyleyen CHP'li Gülmez,

“Alan Yönetimi Başkanlığı’nın görevi Kapadokya bölgesinin doğal yapısını korumaktır. Ancak yandaşlara yasa ya da yönetmelik uygulanmamaktadır. Alan yönetimi Nevşehir'i, Ürgüp'ü, Göreme'yi ve Uçhisar'ı talan etmektedir.

Bu bölge alan yönetiminin insafına terk edilemez. Tarihi odacıklarla dolu bir alanda böylesine hoyrat bir çalışma ve projeye bölgeyi korumakla görevli Kapadokya Alan Başkanlığı nasıl izin vermiş?

Birkaç dükkan için bu alanı böylesine yok etmeye değer mi? CHP yönetiminde bu rantiyecilerden hesap sorulacaktır” ifadelerini kullandı.

“TARİHE BETON ATILIYOR”

Bölgede yapılan çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan CHP Ürgüp İlçe Başkanı Fulya Gülşen Atunsoy ise yaptığı açıklamada, “Gerçekten yazıklar olsun. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Tarihe beton atılıyor” siteminde bulundu.