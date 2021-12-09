AKP’li belediyenin 11 yıllık faiz ödemesi ve borcu dudak uçuklattı

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 11 yılda faize ödediği miktarı açıkladı. Özer, AKP'li Belediye'nin 11 yılda faize yaklaşık 500 milyon ödediğini belirtirken, belediyenin borcunun ise son 8 yılda yüzde 78,4 artarak 1 milyar 130 milyon 760 bin TL'ye yükseldiğini söyledi.

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CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin faiz ödemesi ve borcuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“8 YILDA BORCU YÜZDE 78,4 ARTTI”

AKP'li belediyenin borcunun 2013 yılından bu yana yüzde 78,4 arttığını da ifade eden Özer, şunları söyledi:

“Sayıştay raporlarına göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılında toplam borcu 633 milyon 724 bin 569 lira iken, 2020 yılında yüzde 78,4 artarak 1 milyar 130 milyon 760 bin 432 lira oldu. 2020 yılında 1 milyar 130 milyon 760 bin 432 lira toplam borcun yüzde 47,4'si yani 535 milyon 623 bin 901 lirası kısa vadeli borç, yüzde 52,6'sı, yani 595 milyon 136 bin 531 lirası da uzun vadeli borç olarak yer aldı.

Rakamlarda da görüldüğü gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin son 8 yılda kısa vadeli borcu yüzde 590,4, uzun vadeli borcu ise yüzde 7,0 ve toplam borcu da yüzde 78,4 artmıştır. Yani yıllardır ‘borçsuz belediye' açıklaması yapanların, gerçekleri sakladıkları, gizledikleri ve algı oluşturmak için günübirlik sığınacak liman aradıkları da ortaya çıkmıştır”

11 YILDA YAKLAŞIK 500 MİLYON LİRA FAİZ ÖDEMİŞ

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin faiz ödemelerine de dikkat çeken CHP İl Başkanı Ümit Özer, belediyenin son 11 yılda yaklaşık 500 milyon lira faiz ödediğini ifade etti. Belediyenin genel tabloyu kendince saklayarak, algı oluşturmak için faiz ödenmediğine ilişkin paylaşım ve haberlerle kamuoyunu yanılttığını dile getiren Özer, “Her ne kadar gizlemeye çalışsalar da bu düşündüren tablo denetim raporlarına yansıyor.

Sayıştay tarafından açıklanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2010-2020 yıllarına ait raporlar incelendiğinde, belediyenin son 11 yılda 496 milyon 807 bin 492 lira faiz ödediği ortada. Bu rakamlar ortadayken hala çıkıp faiz ödenmediğine dair açıklama yapmak, algı oluşturmaya çalışmak milletin aklıyla alay etmektir” diye konuştu.

“KAYNAKLARI NASIL FAİZE TESLİM ETTİKLERİNİN GÖSTERGESİDİR”

“Ne yazık ki belediyelerin kaynakları da tıpkı ülke kaynakları gibi har vurup harman savruluyor” diyen Özer, “Vatandaşın parası faize gidiyor. Bu tablo, bir tarafta faizle mücadele ettiklerini iddia edenlerin, ülkeyi, kaynakları nasıl faize teslim ettiklerinin yerelde ki göstergesidir.

Yandaşı kayıran, israf belediyeciliğinin yıllar sonra geldiği nokta budur. Aynı zihniyet tarafından yönetilen belediyelerde bu tablo da yıllardır aynı şekilde devam etmektedir. Buradan halkın alın terini, kamunun kaynaklarını yıllardır kötü yönetimleri nedeniyle faize teslim edenlere uyarıyoruz. Bu konu vebali olan bir konudur. Kul hakkıdır. Çünkü faize giden para vatandaşın hakkıdır” ifadelerini kullandı.

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