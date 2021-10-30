AKP’li belediyenin 29 Ekim afişinde yer vermediği Atatürk’ün posterini İYİ Partili meclis üyesi astı

Bursa'da AKP'li Osmangazi Belediyesi'nin billboardlara astığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı afişlerinde Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermemesine tepki gösteren İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Büşra Şahin, afişlerin üzerine Atatürk posteri astı. Şahin, "Atam, Cumhuriyeti siz kurdunuz, onu bizler yaşatacağız" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da AKP’li Osmangazi Belediyesi, billboardlara astığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama afişlerinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermedi.

AFİŞLERİN ÜZERİNE ATATÜRK POSTERİ ASTI

AKP’li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın isminin yer aldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama afişlerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resmine yer verilmemesine İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Büşra Şahin tepki gösterdi. Şahin, billboardlardaki afişlerin üzerine Atatürk posteri astı.

“TÜRK GENÇLERİ OLARAK BÜYÜK BİR EKSİKLİĞİ TAMAMLADIK”

“Atam, Cumhuriyeti siz kurdunuz, onu bizler yaşatacağız” diyen Şahin, “Atatürk'ün izinden giden Türk gençleri olarak büyük bir eksikliği tamamlayarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız da Osmangazi Belediyesi afişlerinde unutulan (!) Atamızın fotoğrafını billboardlara ekledik” ifadelerini paylaştı.