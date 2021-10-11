AKP’li belediyenin ‘alkol’ zammına tepki: İdeolojik tavır sergilemeyi bırakın

AKP’li Sancaktepe Belediyesi, alkol satışı yapacak mekanların alması zorunlu olan izin belgesini tekel bayileri için 40 bin TL’ye çıkarttı. Karara tepki gösteren Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, “Tekel bayilerinin ruhsat almasını zorlaştıran belediyeler ideolojik tavır sergilemeyi lütfen bırakın mevcut yasalara göre hareket ediniz. Laiklik ilkesi çiğneniyor resmi olarak” dedi.

Sözcü İstanbul

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AKP'li Sancaktepe Belediyesi, alkol satışı yapacak mekanların alması zorunlu olan izin belgesine fahiş oranda zam yaptı. 3 bin 500 TL olan izin belgesi ücreti, tekel bayileri için 40 bin TL'ye; eğlence mekanı ve zincir marketler için 60 bin TL'ye çıkarıldı. Karar AKP ve MHP grubunun oyları ile kabul edilirken CHP ve İYİ Parti grubu ‘hayır’ oyu kullandı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. “Tekel bayilerinin ruhsat almasını zorlaştıran belediyeler ideolojik tavır sergilemeyi lütfen bırakın mevcut yasalara göre hareket ediniz” ifadelerini kullanan Aybaş, şu açıklamada bulundu:

* Ruhsat almayı bırakın, tür değişikliğinde ve devir işlemlerinde bile ruhsatı yenileyemiyoruz. Ruhsatı veririm ama 40-50 bin TL harç nedir? Dükkan devir alıyorsunuz bunun 1-2 aylık süresi olması lazım.

* Esnaf zaten zor süreçten geçiyor, ruhsat yenileme aşamasında dükkandaki tüm alkol ve sigaraları yediemin yapmak, toplamak vicdana sığar mı? Esnafa yapılan bu zulme neden kimse ses çıkartmıyor?

“DÜKKANLARIMIZ KÜÇÜK OLABİLİR LAKİN VERGİLERİMİZ BÜYÜK”

* Odalar bize sahip çıkmıyor. Aidat toplamaktan başka bir işe yaramayan odalar kapatılmalı. Biz olmazsak ekonomi çöker. Bunun herkes farkında. Tekel bayileri bu ülkenin can damarıdır.

* Bize küçük esnaf diyorsunuz, dükkanlarımız küçük olabilir lakin vergilerimiz büyük, yüreğimiz büyük. ‘Ben bu günaha ortak olmam' diyen belediye başkanları var. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıydı değil mi? Laiklik ilkesi çiğneniyor resmi olarak.