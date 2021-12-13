AKP’li belediyenin altın ihalesi sonuçlandı

AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin ilçe müftülüğüne bağlı Kur’an Kursları’nda eğitim gören ve hafızlık hakkı kazanan 213 öğrenciye 22 ayar yarım Cumhuriyet Altını hediye etmek üzere açtığı ihale sonuçlandı. Belediye, 594 bin 270 TL’lik sözleşme imzaladı.

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Altın ve döviz fiyatlarının tavan yaptığı, vatandaşın fahiş zamlar altında ezildiği bugünlerde Bağcılar Müftülüğü'ne bağlı Kur'an Kursları'nda eğitim gören ve hafızlık hakkı kazanan 213 öğrenciye 22 ayar yarım Cumhuriyet Altını hediye etmek üzere Bağcılar Belediyesi 6 Aralık günü ihale düzenledi.

TEK BİR TEKLİF SUNULDU

İhalede yaklaşık maliyet yani belediyenin bu iş için ayırdığı bütçe, 445 bin 383 oldu. İhaleye tek teklif sunuldu. İhaleyi, 594 bin 270 TL'lik tek teklifin sahibi Fikirus Ajans ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 9 Aralık 2021'de sözleşme imzalandı. Şirketin sahibi İTO kayıtlarına göre Lütfi Güneş. Güneş'in AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın yeğeni olduğu iddia edildi.

22 AYAR ALTIN

İhalenin teknik şartnamesine göre 213 adet yarım altın 22 ayar olacak. Şartnamede sıralanan diğer şartlar şöyle: “22 mm çapında kulplu ağırlığı 3,56 gr ağırlığında olacak. 2021 yılına ait olacak. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Danga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmış olacaktır. Her bir Yarım Altın kırmızı kurdeleli insan boynuna asılabilecek şekilde hazırlanacaktır.”

İhale ile ilgili karar; AKP'li Bağcılar Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen aralık ayı oturumları sırasında alınmış ve jet hızı ile ihale gerçekleştirilmişti.

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