AKP’li belediyenin anaokulunda miniklere ‘başkanı tanıyalım’ dersi tepki çekti

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören miniklere müfredat dışı, ‘Başkanımızı Tanıyalım’ konusu veriliyor. Son dersi bizzat AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş uygulamalı verdi.

Halil ATAŞ

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AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören miniklere müfredat dışı, uygulamalı ders vermesi eğitimcilerin tepkisini çekti.

MAKAMINDA UYGULAMALI ANLATTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinde eğitim gören minik öğrenciler, Milli Eğitim müfredatına ek olarak ‘Şehrim Bursa’ ve değerler eğitimi de alıyor. Müfredat dışı bu dersin bir konu başlığı da “Başkanımızı Tanıyalım” oldu. AKP'li Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir grup anaokulu öğrencisine konuyu uygulamalı olarak makamında anlattı.

“ÖĞRETMEN ROLÜ YAPMAK YERİNE KANGREN OLMUŞ SORUNLARINI ÇÖZSÜN”

Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş örgün eğitimde öğretmen rolü yapmak yerine kentin kangren haline gelmiş olan ulaşım, imar, modernleşme, yaşam kalitesi gibi sorunlarını çözmek için belediye başkanlığı sorumluluklarını yerine getirmelidir” dedi.

“ULUSAL EĞİTİMİN YERELLEŞTİRİLMESİNE OLANAK YARATIR”

Toy, “Milli Eğitim Bakanlığı müfredat dışı yapılan bu tür çalışmaları denetlemek ve engellemekle sorumlu olduğu halde, aksi yönde davranıp değerler eğitimi maskesi altında ulusal eğitimin keyfiyetle yerelleştirilmesine olanak yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMİ EĞİTİMCİLERE BIRAKIN”

Eğitimin, eğitimcilere bırakılması gerektiğini ifade eden Toy, “Türkiye’nin her bölgesinde yerel yönetimlerin buna benzer uygulamalarının önü açılacak olursa, bundan böyle Türkiye’de eğitimin çerçevesini Milli Eğitim kavramından çıkarmak zorunda kalabiliriz. Bu keyfi uygulamalar bir an önce engellenmeli” şeklinde konuştu.

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