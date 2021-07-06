AKP’li belediyenin cemaat vakfına arsa peşkeşine yargıdan ikinci red

Başkanlığını AKP'li Mehmet Emre'nin yaptığı Besni Belediyesi, 2020 Aralık ayı meclis toplantısında belediyeye ait 3 milyon TL değerindeki bin 500 metrekarelik arsayı CHP ve SP'li meclis üyelerinin red oyuna rağmen Nur Cemaatinin kollarından Yazıcılar Grubu'na yakın olduğu belirtilen Hayrat İnsani Yardım Derneği'ne bedelsiz olarak verilmesi yolunda karar almıştı.

Bunun üzerine, CHP'li Meclis Üyeleri Seyit Irmak, Hüseyin Ocakcı ve Sibel Peyker yürütmeyi durdurma istemiyle Adıyaman İdare Mahkemesi'ne başvurmuş, mahkeme de bağışı yasal bulmayıp, Besni Belediyesi'nin arsa bağışına yönelik kararı için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Besni Belediyesi bu kez Adıyaman İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararının iptali için, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi de Adıyaman İdare Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda karar vererek, belediyenin vakfa bedelsiz olarak arsa verme kararının yasal olmadığına hükmetti.

PEŞKEŞE İZİN VERMEYECEĞİZ

Kararı değerlendiren CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar ile Besni Belediyesi Meclis üyeleri Seyit Irmak, Hüseyin Ocakcı ve Sibel Peyker, Besni Belediyesi'nin borç batağında olmasına 3 milyon TL'lik arsasını bir cemaat vakfına peşkeş çekmesine izin veremeyeceklerini belirterek, “Vakıf buraya öğrenci eğitim merkezi yapacakmış. 300 metre ilerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na zaten belediye tarafından aynı amaçla kullanılmak üzere tahsis edilmiş bir arsa var. Yasal olmayan, ‘Ben yaptım oldu' mantığıyla yapılan bu tür işlere kesinlikle izin veremeyiz” dedi.

ENSAR VAKFI’NA DESTEK VERMİŞTİ

Başkanlığını AKP'li Mehmet Emre'nin yaptığı Besni Belediyesi tarafından piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan, bin 500 metrekare arsanın bedelsiz verilmek istendiği Hayrat İnsan Yardım Derneği, Nurcuların Yazıcılar Grubu'na bağlı. 1974 yılında Ahmet Hüsrev Altınbaşak tarafından Isparta'da kurulan vakıf, 2016'da patlak veren tecavüz olayında Ensar Vakfı'na destek veren 25 sivil toplum kuruluşundan birisiydi. Besni Belediyesi’nin yargı tarafından iptal edilen bağışı SÖZCÜ Gazetesi’nin 10 Aralık 2020 günkü nüshasında “30 milyon borcu olan AKP’li belediyeden bedava arsa” başlığıyla haber olmuştu.