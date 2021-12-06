AKP’li belediyenin faiz harcaması dudak uçuklattı

Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasında yer alan AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılındaki faiz harcaması dudak uçukladı. Sayıştay, AKP'li Belediye’nin 2020 yılında faiz harcamasının 721 milyon 309 bin TL olduğu belirtildi.

Müslüm EVCİ

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Sayıştay’ın 2020 yılı AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Denetim Raporu yayımlandı. Raporda AKP'li Belediyenin 2020 yılında faize ödediği harcamanın 721 milyon 309 bin TL olduğu belirtildi. AKP'li belediyenin faize ödediği ücretin personel harcamasının 5 katı olması ise dikkat çekti.

“CUMHUBAŞKANININ FAİZE ÖDENEN MİKTARDAN BİLGİSİ VAR MI?”

AKP'li belediyenin içerisinde bulunduğu tablonun içler acısı olduğunu söyleyen İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu şöyle konuştu:

“Konya Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi faiz için 721 milyon lira para harcamış. 2019 yılında bu rakam 170 milyon lira civarındaydı. 2020 yılı için personeline 155 milyon civarında para ödeyen belediyenin personel giderinin yaklaşık 5 katı bir rakamı Faiz gideri için ödemesi şehrimizin içinde bulunduğu zor durumu göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli faiz üzerinden mesaj verirken partisinin geçmişte en yüksek oy aldığı illerden bir tanesi olan Konya’da faize ödenen bu miktar ile ilgili olarak bilgisi var mıdır bilemiyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz tablo maalesef içler acısıdır. Şehrimizi idare edenlerin bu şehir için katma değer yaratamadıkları tartışmasızıdır”

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