AKP’li belediyenin ihalesi tanıdık isme gitti

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan, AKP’den milletvekili aday adaylığı da bulunan Ahmet Erhan Gökal’ın 2020 yılında kurduğu müşavirlik şirketi, AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nden 350 bin liralık ihale aldı.

Özlem GÜVEMLİ

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Arnavutköy Belediyesi, ilçede mekânsal gelişim strateji belgesi hazırlatmak için 19 Ağustos'ta ihaleye çıktı. İhalenin yaklaşık maliyeti 399 bin lira olarak belirlendi.

3 teklifin sunulduğu ihaleyi 350 bin liraya Detay Şehircilik Müşavirlik ve Yapı Limited Şirketi kazandı.

Şirket ile AKP'li belediye arasında 28 Ocak 2022'de sona eren 140 günlük sözleşme imzalandı.

ESKİ YÖNETİCİNİN YENİ ŞİRKETİ

İhaleyi kazanan şirketin sahibi tanıdık bir isim çıktı. 2020 yılında kurulan şirketin sahibi eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Erhan Gökal. 1995 yılında Pendik Belediyesi İmar Müdürlüğü bünyesinde görev alarak kamu hizmetine başlayan Gökal, 1997 – 2005 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünde Kontrol Amiri ve Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2005 – 2009 yılları arasında İmar Müdürlüğü görevini üstlendi. 2009-2014 arasında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na atanan Gökal, 2014 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildi.

2017'de görevden alındı. 2018 seçimlerinde AKP'den İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı oldu.