AKP’li belediyenin indirdiği afişleri CHP yeniden astı

Önceki gün CHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından asılan afişlerin polislerin talimatıyla AKP'li Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri tarafından sökülmesine vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla eleştiri yağmuruna tutulan uygulamanın ardından CHP Kocaeli İl Örgütü, bu kez, il ve ilçe binalarına ‘128 milyar dolar nerede?' yazılı afişleri astı.

“128 MİLYAR DOLARI BULANA KADAR BU SORUYU SORACAĞIZ”

Kocaeli genelinde astıkları afişlerde külliye fotoğrafının olmamasına rağmen kaldırılmasına dikkat çeken CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Bizler her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının parası olan 128 milyar doların nerede olduğunu sorduk. Külliye fotoğrafı olmamasına rağmen savcılık talimatıyla yine Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla afişlerimiz toplatıldı. Bu kez il ve ilçe başkanlarımıza astığımız afişlerimizde külliyenin fotoğrafını da kullandık. Kaybolan milletimizin parası 128 milyar doları bulana kadar bu soruyu sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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