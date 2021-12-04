AKP’li belediyenin özel kalem müdürlüğü skandalını Sayıştay ortaya çıkardı

Sayıştay, AKP yönetimindeki Afyonkarahisar Belediyesi’nde özel kalem müdürlüğü kadrosu dolu olmasına rağmen başka bir müdürlük kadrosunda bulunan personelin özel kalem müdürlüğü yaparak harcama yetkisini kullandığını ortaya çıkardı. Raporda AKP’li belediyenin yaptığı birçok başka usulsüzlüğe de yer verildi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sayıştay’ın 2020 yılı AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Raporu yayımlandı. Sayıştay denetçileri yaptıkları incelemelerde Afyonkarahisar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü kadrosu dolu olmasına rağmen başka bir müdürlük kadrosunda bulunan personelin özel kalem müdürlüğü yaparak harcama yetkisini kullandığını tespit etti.

“HARCAMA TEYKİSİNİ KULLANMASI KANUNLARA UYGUN DEĞİL”

Raporda özel kalem müdürü kadrosuna atandıktan sonra fiilen başkan yardımcılığı yapan ve halen bu kadroda bulunan personelin başka bir göreve atanmadığı sürece, halihazırda fiilen özel kalem müdürü olarak görev yapan personelin harcama yetkisini kullanmasının kanunlara uygun olmadığına dikkat çekildi.

Müdür kadrosunda bulunan personelin harcama yetkisini kullanması mevzuata uygun olmadığı belirtilen raporda şu görüşlere yer verildi:

“Mevzuata göre harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olması gerekmektedir. Söz konusu en üst yöneticinin ise mevzuatına uygun olarak müdür kadrosuna asaleten ya da vekaleten atanan kamu görevlisinin olması gerektiğinde tereddüt yoktur. Netice itibariyle, fiilen başkan yardımcılığı yapan özel kalemi müdürü başka bir kadroya atanmadığı sürece, başka bir memurun özel kalem müdürlüğü görevini fiilen yürütmesi ve harcama yetkisini kullanması mümkün değildir.”

TEMSİL VE TANITMA BÜTÇESİ KULLANDIRILMIŞ

Sayıştay denetçileri yaptıkları incelemelerde ayrıca, belediye bütçesinde sadece başkanlık makamına ait olması gereken Temsil ve Tanıtma Giderleri ödeneklerinin diğer birimlerin bütçesinde kullanıldığını da tespit etti.

Raporda AKP'li belediyeyi uyaran Sayıştay denetçileri “Mevzuat hükümleri uyarınca; temsil ve tanıtma giderlerinin konu, kapsam ile miktarının belediye başkanı tarafından tayin ve takdir edilmesi, ilgili düzenlemelere istinaden de üst yönetim giderlerinin özel kalem kurumsal kodunda bütçelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, Temsil ve Tanıtma Giderleri kodunda izlenen ödeneklerin yalnızca Özel Kalem Müdürlüğü tarafından kullanılması, başka herhangi bir harcama biriminin bütçesine Temsil ve Tanıtma Giderlerine ilişkin ödenek konulmaması gerekmektedir” görüşüne yer verdi.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ AKP'li BELEDİYENİN ŞİRKETİNDE GÖREVLENDİRİLMİŞ

Sayıştay raporunda AKP'li belediyenin usulsüzlükleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Sayıştay denetçileri, Belediye Encümeni kararları ile, belediyenin pay sahibi olduğu şirketlerinde yönetim kurulunda belediyeyi temsil etmek üzere meclis üyelerinin yetkilendirildiğini de tespit etti.

Raporda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Mevzuat hükümlerine göre, belediye meclisinin, belediyenin karar organı olduğu; söz konusu organın üyelerinin de belediye tüzel kişiliğini, 5393 sayılı Kanun'un 40'ıncı maddesinde belirtilen istisna haricinde temsil edemeyeceği değerlendirilmektedir. Bu durumda, belediyenin pay sahibi olduğu şirketlerin yönetim kurullarında, idare temsilcisi sıfatını haiz olmayan belediye meclis üyelerinin idareyi temsilen görevlendirilmemesi; ilgili yönetim kurullarında idarenin tüzel kişiliğinin, yalnızca belediye başkanı ve belediye memurları marifeti ile temsil edilmesi gerekmektedir. İdarenin söz konusu uygulamasının, yukarıda anılan gerekçelerle mevzuata uyarlı olmadığı değerlendirilmektedir. Netice olarak, İdarenin pay sahibi olduğu şirketin yönetim kurulunda, mevzuata uygun görevlendirme yapılması gerekmektedir”

CHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Öte yandan AKP'li belediyenin Sayıştay Raporlarına yansıyan usulsüzlüklerinin ardından CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal açıklama yaptı. Özel Kalem Müdürlüğü üzerinden belediyeye tepki gösteren Köksal, şunları söyledi:

*Afyonkarahisar ölçekli illerde istisnai kadrolar Özel Kalem Müdürlüğüdür. Bu kadro ayrıca ülkemizde işsizlikle kıvranan, KPSS’den yüksek puanlar alıp atanamayan, iş bulamadığı için kasiyerlik yapan, inşaatlarda çalışırken can veren, işsizlik yüzünden bunalıma girip intihar eden yüzbinlerce başarılı gencimiz dururken eş dost akrabayı kısa yoldan devlet memuru etmek için istismar edilen bir kadrodur.

*Hatırlayın daha önce de bu kadro dönemin Kütahya Valisi’nin yakınını devlet memuru yapmak için istismar edilmişti. Şimdi yine bu kadro hangi yandaşınızı kısa yoldan devlet memuru yapmak için kullanıldı? Belediyenin sitesinden de Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş gözükmekte iken fiilen Belediye Başkanı Yardımcısı görevini üstlenip yaklaşık 1 milyon imza atan resmiyetteki özel kalem müdürü kimdir?

*Afyonkarahisarlılarca da bilinen Mehmet Savaş yaklaşık 7 yıldır özel kalem müdürü olarak biliniyor tıpkı belediyenin internet sitesinde olduğu gibi. Siz bu istisnai kadroya hangi yandaşınızı atadınız da harcama yetkisini ona verdiniz?

İlginizi Çekebilir İstanbul'un taksi sorununa Sayıştay da el attı: Plakalar süresiz ve ihalesiz verilemez

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyenin usulsüz atamalarını Sayıştay ortaya çıkardı