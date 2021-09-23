AKP’li belediyenin plansızlığı yüzünden milyonlarca lira çöp oldu

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında 10 milyon TL harcanarak yapılan modern Hayvan Pazarı, Konya Şehir Hastanesi’ndeki hastaları kötü koku nedeniyle rahatsız ettiği gerekçesiyle kaldırılacak.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde 100 bin metrekare alanda 10 milyon TL harcayarak yaptığı Hayvan Pazarı plansızlığın kurbanı oldu.

YENİ HAYVAN PAZARI YAKLAŞIK 30 MİLYON TL'YE YAPILACAK

Geçtiğimiz yıl Hizmete açılan Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaların kötü kokudan rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle Hayvan Pazarı'nın kaldırılacağı öğrenildi.

Yapılacak olan yeni hayvan pazarının ise yaklaşık 30 milyon bedelle Kaşınhanı Mahallesi'ne yapılacak.

Kaldırılacak olan hayvan pazarı tesisinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan barınakları, kapalı hayvan satış padokları, açık kurban satış alanı, kapalı kurban kesim alanı, karantina ünitesi, dezenfeksiyon üniteleri, saman satış yerleri, otel, restoran ve adaklık kurban satış üniteleri yer alıyor.

“TÜRKİYE’NİN VE AVRUPA’NIN EN MODERN HAYVAN PAZARI”

2012 yılında dönemin AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olan Konya'ya yakışan yeni bir hayvan pazarını hizmete sunduklarını vurgulayarak, Hayvan Parkı ve Pazar Yeri'nin yapımı konusunda sektör temsilcilerinin görüşlerini aldıklarını ve Avrupa ve Türkiye'nin en modern hayvan pazarını Konya'ya kazandırdıklarını söylemişti.

“İTİRAZLARA RAĞMEN ŞEHİR HASTANESİ YAPILDI”

STK (Sivil toplum kuruluşu) temsilcilerinin defalarca Şehir Hastanesi'ni hayvan pazarı yakınına yapılmaması çağrısında bulunduğunu ama iktidarın bu söylemlere kulak tıkadığını söyleyen İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, şu ifadeleri kullandı:

* Konya Şehir Hastanesi Konya'da tarımsal araştırmaların yapıldığı Bahri Dağdaş Uluslar Arası Tarımsal Araştırma Enstütisü'ndeki verimli tarım arazisi üzerine yapıldı.

* O dönemde birçok STK Şehir Hastanesi'nin o bölgeye yapılmasına itiraz etti.

* Uzmanlar ve STK temsilcileri bölgenin Konya sanayisinin tüm duman, is ve kokusunun etkisi altında olduğunu, bölgede ciddi bir hava kirliliği olduğunu ve hayvan pazarı nedeniyle kötü kokuya maruz kaldığını söyledi.

* Ayrıca bölgenin 50 yıl önce Beyşehir Gölü son sularının biriktiği bir göl yatağı olduğunu ve zeminin devasa bir kompleks yapılmasına müsait olmadığını söylediler.

* Ama ‘her şeyi ben bilirim mantığıyla hareket eden iktidar kimseyi dinlemedi ve Şehir Hastanesi'ni buraya yaptı.

* Şimdi de kötü koku nedeniyle 9 yıl önce yapılan hayvan pazarını kaldırıyorlar.

“HEBA EDİLEN MİLYONLARCA LİRANIN HESABINI KİM ÖDEYECEK?”

Halkın milyonlarca lirasının plansızlık nedeniyle heba edildiğini söyleyen Yokuş, “Hayvan Pazarı dönemin Belediye Başkanı Tahir Akyürek tarafından 10 milyon lira harcanarak yapıldı. Buradaki hayvan pazarından Konya'nın yanında çevre illerden gelen insanlarımız da faydalanıyor. Şimdi plansız ve öngörüsüzlük nedeniyle burası kaldırılıyor. Burada heba edilen milyonlarca liranın hesabını kim ödeyecek şimdi?” diye sordu.