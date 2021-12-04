AKP’li belediyenin usulsüz atamalarını Sayıştay ortaya çıkardı

Sayıştay, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde müfettiş olmayan, sınava girmemiş ve idari kadroda bulunan kişilerin müfettiş kadrolarına atandığını, başka bir kadroda çalışmakta iken şartları yerine getirmeyen kişilerin ise itfaiye erliğine atamalarının yapıldığını tespit etti.

Müslüm EVCİ

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Sayıştay, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüz atamaları ortaya çıkardı.

AKP'li belediyenin 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda müfettiş olmayan veya mesleğe yarışma sınavıyla girmeyen ve idari görevlerde bulunan kişilerin müfettiş kadrosuna atandığı belirtildi.

“ATAMALAR HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL”

Söz konusu kişilerin müfettişlik sınavına girmeden ve daha önce kazandığı müfettişlik unvanı olmadan naklen belediye müfettişliğine atama yapılmasının hukuken mümkün olmadığı ifade edilen denetçi görüşünde şu ifadeler yer aldı:

* Kariyer bir meslek olan müfettişliğe sınavla girileceği ve yeterlilik sınavından sonra müfettişliğe atanacağı açık olduğuna göre müfettişlik ünvanına sahip olmayan ve idari görev olan Daire Başkanlığı kadrolarında bulunmuş kişilerin atanması hukuken mümkün değildir.

* Daire Başkanlığından müfettişliğe atamaları yapılan 6 personelin atamaları iptal edilerek 04.07.2009 gün ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun idari görevlere atamaları yapılmalıdır.

* 2019 yılı Denetim Raporunda bu husus yer almasına karşın, bu kişilerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı gibi ilgili personel 27.07.2020 tarihinde Daire Başkanı kadrosundan mevzuata aykırı olarak müfettiş kadrosuna atanmıştır

İTFAİYE ERLERİNİ DE USULSÜZ ATAMIŞLAR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde tespit edilen usulsüzlükler bunlarla da sınırlı değil.

Sayıştay raporunda ayrıca başka bir kadroda çalışmakta iken şartları yerine getirmeyen kişilerin itfaiye erliğine atamalarının yapıldığını tespit etti.

Sayıştay raporunda konuya ilişkin şu tespitler yer aldı:

* 1 kişi 13.02.2013 tarihinde bilgisayar işletmeni kadrosundan itfaiye erliğine, 1 kişi 31.03.2014 tarihinde 50 yaşında şoför kadrosundan itfaiye erliğine, 12 kişi 20.04.2012 tarihinde uzman çavuş kadrosundan itfaiye erliğine, 1 kişi 27.03.2013 tarihinde uzman çavuş kadrosundan itfaiye erliğine, 1 kişi 05.11.2013 tarihinde memur kadrosundan itfaiye erliğine, yönetmelikte aranan şartlar yerine getirilmeden ve sınav yapılmadan atanmışlardır.

* Yukarıda atamaları belirtilen kişilerin durumu 2019 yılı Denetim Raporunda yer almasına karşın her hangi bir işlem yapılmamıştır.

* Ancak aynı şekilde 2019 yılı Denetim Raporunda yer alan 19 kişinin naklen itfaiye erliğine atanmaları yönetmeliğe uygun olmasa da, 15.02.2021 tarihi itibariyle uygun kadrolara atamaları yapılmıştır.

* 2020 yılı için yapılan incelemede 1 personelin 02.01.2020 tarihinde açıktan ve naklen Sulusaray Belediye Başkanlığına zabıta memuru olarak ve 08.08.2020 tarihinde naklen Kayseri Büyükşehir Belediyesine itfaiye eri olarak atandığı, dosyasında boy ve kilo ile sınav şartının sağlanıp sağlanmadığına dair herhangi bir evrak bulunmadığı gibi İtfaiye Yönetmeliğine göre naklen geçişte yaş sınırı 30 yaş olup, bu kişinin naklen itfaiye erliğine atanmasında 32 yaşında olduğu görülmektedir.

“ATAMALARI İPTAL EDİN”

Yönetmeliğe aykırı olan atmaların iptal edilmesi gerektiği ifade edilen raporda, “Yönetmeliğe uygun olarak naklen itfaiye erliğine atamaları yapılamayacak kişilerin atanması yönetmeliğe aykırılık teşkil ettiğinden bu kişilerin itfaiye erliğine yapılan atamalarının iptal edilerek uygun kadroya atanmaları gerekir” denildi.

UYARILARA RAĞMEN USULSÜZ ZABITA ATAMASI YAPILMIŞİ

Denetçilerin AKP'li belediyede yaptıkları incelemede 24 zabıta personelinin yönetmelikte aranan şartları yerine getirmeden ve sınav yapılmadan atandığı, husususun 2019 yılı Denetim Raporunda yer almasına karşın her hangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.

Sayıştay'ın 2019 yılında uyardığı AKP'li belediyenin 2020 yılı içerisinde de usulsüz atamaları devam ettirdiği belirtildi. Denetçi görüşünde farklı tarihlerde 5 personelin zabıta memurluğuna atanmalarının yönetmeliğe uygun olmamasına rağmen yapıldığı ifade edildi.

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