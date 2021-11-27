AKP’li belediyenin yıkım kararına mahkeme ‘ihtiyati tedbir’ koydu

Bursa'da Kültürpark’ta dönüşüm başlatacağı gerekçesiyle park içerisindeki diğer işletmelerle kira sözleşmesini yenilediği halde yalnızca Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin 32 yıllık dernek binasını yıkma kararı veren AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne mahkemeden de “ihtiyati tedbir kararı” geldi.

Halil ATAŞ

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AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi'nin 32 yıllık dernek binasını yıkma kararına mahkeme ‘ihtiyati tedbir’ koydu.

ÇGD Bursa Şubesi Avukatı Eralp Atabek, Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararına karşı mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu ile ilgili ihtiyati tedbir kararı alındığını açıkladı.

“TEK HEDEF BURASI”

Atabek, “Büyükşehir Belediyesi'nin nedense, dönüşüm adı altında Kültürpark'a el atası geldi. Buna da 32 yıllık ÇGD binasından başladı. Kültürpark içinde tek hedef olarak burası seçilmiş durumda. Tam yanımızda da ruhsatı yeni verilmiş bir ters evimiz oldu. Öngörümüz o ki Kültürpark'ta ileride daha fazla itiraz edilecek durumlar yaşanacak. Şimdilik, Dernek Lokalinin yıkımının önlenmesi yönünde bir adım atılmış oldu” ifadelerini kullandı.

“‘İSTENMEYEN ADAM’ ÖDÜLÜNÜ TAM ANLAMIYLA HAK ETTİ”

ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz ise, gelinen süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan yıkım kararını geri çekmesini istediklerini ancak Aktaş'ın “Çağdaş'ın yeri ile ilgili kararımızı verdik, yıkılacak” diyerek bu talebi reddettiğini belirterek şöyle konuştu;

“Günlerdir yalnızca gazeteciler değil, Bursa kamuoyundan pek çok isim ‘ÇGD yıkılmasın' diyerek, Aktaş'a verdiği karardan vazgeçmesi yönünde çağrıda bulundu. Daha önce de söylediğimiz gibi. Dernek binamızın bugün yıkılmak istenmesinin gerekçesi şüphesiz ki adının ‘çağdaş' olmasıdır. Bu tavrıyla kez daha anladık ki, kendisi ‘İstenmeyen adam, persona non grata' ödülümüzü tam anlamıyla hak etmiştir.”