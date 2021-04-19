AKP’li belediyenin yurt dışına insan kaçırma skandalını corana engelledi

Yurtdışında değişik isimler adı altında kurulan ve Türkiye’deki dernekleri alet edip yurt dışına organize bir biçimde adam kaçıran şebekenin her gün yeni bir marifeti ortaya çıkıyor. Biri de Bingöl Karlıova'da yaşandı. ‘Çevreye ve Toplum Duyarlı Bireyler Yetiştirmek’ projesi adı altında Karlıova Belediye Meclisi, Malatya'da faaliyet gösteren Yeni Baskilliler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin olduğu 25 kişiye Almanya’nın Oldenburg şehrine 15 Ocak 2021-10 Şubat 2021 tarihleri arasında gezi düzenlemek için hizmet pasaportu çıkarılmasını kararlaştırdı. Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapan Karlıova Belediye Meclisi, 5 belediye meclis üyesiyle birlikte Yeni Baskilliler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği davetlisi olarak Almanya'ya götürülmesini uygun buldu. Meclis’te alınan karar valilik onayından geçmesine rağmen Bingöl Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü tarafından corona virüsü salgınını gerekçe göstererek toplu olarak gri pasaport verilmedi.

“MECLİS KABUL ETTİ AMA İL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PASAPORTLARI VERMEDİ”

Karlıova Belediyesi'nde isminin verilmesini istemeyen bir yetkili SÖZCÜ'ye olayı şöyle anlattı: “Belediye başkanı tarafından olağanüstü 06.01.2021 tarihinde toplantıya çağrıldık. Malatya'da Yeni Baskilliler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği tarafından bize böyle bir davetiye geldi. Almanya'ya 18.01.2021-10.02.2021 tarihleri arasında 5 tane encümen gönderileceği söylendi. Bütün ihtiyaç ve masraflarınızı o dernek karşılayacak denildi. Meclis’e sunuldu meclis’te de oybirliğiyle kabul edildi. Bingöl Valiliği ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da onaylandı. Ancak bu karar Bingöl Nüfus İl Müdürlüğü’ne takıldı. Nüfus İl Müdürlüğü corona virüsü salgınından dolayı toplu olarak gri pasaportları vermedi. Bu olayda patlak verince tamamen bitti. Bu dernekten gelen davetiyeyi de biz sonradan gördük. Bu davetiye de Almanya'ya gönderilmek üzere 25 tane de dernek üyesi geçiyor. Ama meclise 25 tane dernek üyesinin de gideceğine dair bir şey söylemediler.”

“BU İŞİN İÇERİSİNDE ERSİN KİLİT VAR”

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen ve geri gelmeyen 43 kişinin ortaya çıkmasıyla ismi gündeme gelen Ersin Kilit'in Karlıova Belediyesi'nde de isminin geçtiğini belirten belediye yetkilisi, “Bu işin içerisinde yine Ersin Kilit var, bu kişiyi de yakından tanıyorum. O her zaman Karlıova'ya gelip gidiyor ama son olay patlak verdikten sonra kendisini hiç görmedim telefonlarına da ulaşılmıyorum. Bu işin içerisinde mutlaka Ersin Kilit vardır, çünkü oda gelip gidiyordu ama ilk görüşmeyi başkanla mı yaptı yoksa başka birisiyle mi yaptı bilmiyorum. İşin içerisinde oyun mu var, ve ya ne paralar dönüyor bilmiyoruz. Yazılı metin bizim elimize ulaşmadığı için bu işin buralara gideceğini bilmiyorduk sonradan fark ettim ki 25 dernek üyesi de geçiyor. Başkanın ve katip üyelerinin imzası olduğuna göre o 25 dernek üyesinden başkanında haberi varmış demek ki. Belediyeye herhangi bir para ve ya araç teklif edildi mi sorumuza ise biz öyle bir şey duymadık öyle bir teklif gelmedi. Gelmiş olsa da bizim haberimiz yok” ifadelerini kullandı.

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