AKP’li belediyeye ‘imar’ tepkisi: Bir avuç rantçının çıkarını gözettiler

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB ) bağlı Şehir Plancıları Odası, AKP’li Elazığ Belediyesi’nin İmar Planı Değişikliği kararının imar mevzuatına ve şehircilik ilke-esaslarına uyulmadığı gerekçesiyle iptali için Elazığ 1. İdare Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme, AKP’li belediyenin imar plan değişikliklerinin usule aykırı değişiklikler yapıldığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti. AKP’li Elazığ Belediyesinin kamu yararı gözetmeksizin yapmış olduğu imar planı değişikliğine CHP ve DEVA Partisi Elazığ il başkanları tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP’li Elazığ Belediyesi’nin 2020 yılında belediye meclisinde onayladığı İmar Planı değişikliğine TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası, imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle İmar Planı Değişikliğinin iptali için Elazığ 1. İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme ise AKP’li belediyenin yapmış olduğu imar değişikliğinin ‘imar mevzuatına, şehircilik ilke ve planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı’ gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. İmar Planı değişikliğinde AKP'li Elazığ Belediyesinin halkın menfaatini gözetmediğini belirten CHP ve DEVA Partisi Elazığ il başkanları belediyeyi suçladı.

“BİR AVUÇ RANTÇININ ÇIKARTINI GÖZETTİLER OLAN YİNE VATANDAŞA OLDU”

AKP'li Elazığ Belediyesinin yanlış çalışmalarından dolayı şehrin imarsız bırakıldığını belirten CHP Elazığ il Başkanı Coşkun Çağlar Duran, şöyle konuştu:

* 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kentimizde kangren haline gelmiş ve binlerce insanın en fazla şikayet ettikleri ve mağduriyet yaşadıkları konulardan biri olan imar planı maalesef belediye yönetimin yanlış uygulamaları nedeniyle mahkemeye takılmış ve şehir imarsız bırakılmıştır.

* 2020 yılında Elazığ Belediyesi yönetimin almış olduğu yanlış kararlar nedeniyle imar planı değişikliğinde usulsüz kararların alındığı gerekçesiyle Şehir Plancıları Odası mahkemeye başvurmuş, Elazığ 1. İdare Mahkemesi ise belediyenin yapmış olduğu imar değişikliğinin ‘imar mevzuatına, şehircilik ilke ve planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı’ gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

* Elazığ Belediyesinin bir avuç rantçının çıkarlarını gözeterek kent estetiğini yok sayan, halk sağlığını tehlikeye atan, kamu yararına aykırı bir şekilde doğal varlıklarımızı tahrip edecek planlama çalışmalarının yine en büyük mağduru vatandaşlarımız görmüştür. Ve ne yazık ki belediye yönetimin almış olduğu yanlış kararların faturası yine vatandaşlarımıza kesilmiştir.

“AKP ŞEHRİMİZİ BÜYÜK BİR ÇIKMAZIN İÇERİSİNE SÜRÜKLEDİ”

İmar plan değişikliği gibi önemli konuların istişare edilerek yapılması gerektiğini belirten Duran, “Depremin ardından yapılan imar plan değişikliği kararı bir dayatma ile değil de ortak akılla yapılsaydı, şehrimiz için büyük bir önem taşıyan imar planı programı mahkemeye taşınmazdı. Ancak Ak Partili yöneticilerin “ben yaptım oldu” anlayışından dolayı maalesef yine şehrimiz büyük bir çıkmazın içerisine sürüklenmiştir. Bir daha böyle yanlışlara düşmemek ve vatandaşlarımızın sorunlarla karşılamaması için imar planı programında atılacak adımların siyasi parti, STK ayrımı gözetmeksizin geniş katılımlı toplantılarla istişare edilmesi konusunda belediye yönetiminde çağrımızı yineliyoruz” diye kaydetti.

“LİYAKATSİZLİĞİN FATURASI VATANDAŞA ÇIKIYOR”

İmar Planı değişikliği kararının mahkeme tarafından iptal edilmesi kararının Elazığ için büyük bir zaman kaybı olacağını belirten DEVA Partisi Elazığ il Başkanı Mehmet Kangal ise, şunları söyledi:

* Elazığ Belediyesi tarafından öncelerde onaylanan imar plan değişikliğinin mahkeme tarafından, şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçeleri ile iptal edilmiş olması, mevcut planın hazırlanırken ne denli özensiz davranıldığını göstermektedir.

* Şehrin en sağlam yerlerinden biri sayılacak Abdullahpaşa Fevzi Çakmak gibi mahallelere ise 5-6 kat verilerek adaletsizlikler yapılmıştır. Mahalle bazında incelendiğinde bunlar gibi çok fazla adaletsizlikler görülecektir.

* Ayrıca yeni bir plan yapılırken yapılması gereken risk analizi, eşik analizi, jeolojik etüt gibi analizlerin hiçbiri yapılmamış 2016 yılında onaylanan planın analizleri kullanılmıştır. Kentteki nüfus sayısı artmasına rağmen gerekli sosyal donatı alanları, açık yeşil alanlar artmamış aksine azalmıştır.

* Zaten deprem sonrasında büyük bir yıkım sürecine giren şehrimizin yaralarının hızla sarılması gerekirken, yanlış uygulamalar sonucu oluşturulan imar planının mahkemece iptal edilmesi, Elazığ açısından büyük bir zaman kaybına neden olacaktır.

* Uzun bir süre ruhsat verilmemesi, şehrin yeniden inşa sürecine büyük zararlar vereceği, bundan hem vatandaşların hem de şehrin ekonomisinin derinden etkileneceği de ortadadır.

* Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de liyakatsizliğin artık devletin her kademesinde görülmesi sebebi ile bu tür yanlışlıkların faturası ne yazık ki vatandaşa çıkmaktadır.

* Yeni hazırlanacak imar planının ivedilikle ve önceki hatalara düşülmeden işinin ehli kişilerce hazırlanması şehrin yöneticileri üzerinde büyük bir sorumluluktur. Bütün STK'ların ve siyasi partilerin bu sürecin takipçisi olması gerekmektedir.