AKP’li belediyeye verilen arsayla ilgili tweet attı, dehşeti yaşadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen arsanın özel kişi tarafından beton santrali olarak kullanılmasını eleştiren paylaşım yapan mimar Bahattin Çelik'in yüzüne silah doğrultularak tehdit edilip, yaralandığı ileri sürüldü.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mimar Bahattin Çelik iddiaya göre, ‘Mimar Bahat' isimli sosyal medya hesabından önceki gün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından AKP'li Şanlıufa Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet binası yapılması için tahsis edilen, ancak aradan 1 yılı aşkın süre geçmesine karşın Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim'in inşaat şirketi tarafından beton santrali olarak kullanılan arsayla ilgili olarak, “Çevik Kuvvet Kavşağı'nın yanında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne 78 dönümlük, şehrin en değerli arsasını belediye binası için yapılması için tahsis ettiler.

Aradan bir yıl geçti, proje bile yapılmadı. Büyükşehir Belediyesi arsaya bina yerine beton santrali mi yaptı? Tahsisin amacı bu muydu?” paylaşımı yaptı.

DEHŞETİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından Şanlıurfa'ya yönelik projeler ve kentin sorunlarını paylaşan Bahattin Çelik, bu kez de attığı son tweet nedeniyle tehdit edildiği paylaşımını yaptı.

Çelik, “Dün atmış olduğum tweet için bugün Emin Yetim ve 4 adamı tarafından silah ve bıçak zoruyla telefonum elimden alınarak tweetimi sildiler. TEKRAR ATIYORUM. Ben, Urfa'nın yararına olacak her şeyi gür sesle söylemeye devam edeceğim. Bu baskılar ve tehditler bizi susturamaz” diye yazdı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERDİ

Mimar Bahattin Çelik daha sonra Karaköprü Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve 4 adamı hakkında şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde, Emin Yetim'in kendisini telefonla arayarak hem konuşmak, hem de çay kahve içmek için ofisine davet ettiğini belirten Çelik, özetle şu iddialarda bulundu:

*Bana ‘Sen kimsin, kimin adamısın, neden yabancı işadamlarıyla ilgili bir şey yazmıyorsun? Benimle ilgili tweet atmışsın.Bak Bahaddin benim 70 bin tane akrabam var. Gücümün yettiği herkesi vururum' dedi.

YÜZÜME SİLAH DOĞRULTTU

*Dizime vurarak, ‘Or…. Çocuğu, A…. Ko….. deyip, iki eliyle boğazımı sıkmaya başladı. Aracıma doğru kaçmaya çalıştım. Adamlarına yakalattı. Adem isimli şahıs yüzüme tokat attı. Emin Yetim, ‘Yüzüne vurma iz kalır' diye uyardı. ‘Silahı ve bıçağı getirin' diye bağırdı. Emin siyah renkli silahı yüzüme doğrulttu. Sonra indirdi. ‘Bıçağı getirin elini keseceğim' dedi. Emin Yetim yaklaşık 10 dakika boyunca boğazımı sıkarak ve hakaret ederek beni konteynerin içinde tuttu.

ÖZÜR DİLEDİM, MESAJI SİLDİM

*Emin Yetim oradakilere, ‘Bunun telefonunu alın' dedi. Ben de tutanlardan kurtuldum ve telefonumu çıkardım. Korktuğum için bahse konu tweeti sildim. Emin Yetim'in beni bırakmaya niyeti yoktu. Korktuğum için şahıslardan özür diledim. Özür dileyince beni bıraktılar. Çıktığım sırada Emin Yetim, ‘Senin kolunu keserim' diyerek tehditlerine devam etti. Telefonumun arkası kırılmıştı. HTS kayıtlarımın incelenmesine rızam vardır. Emin Yetim ve adamlarından şikayetçiyim.

FUTBOLCU DÖVMEKTEN ÖMÜR BOYU HAK MAHRUMİYETİ ALMIŞ

Mimar Bahattin Çelik'in 4 adamıyla birlikte hakkında kişiyi hürriyetten yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme iddialarıyla şikayetçi olduğu Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim'in 2017'de ise Şanlıurfaspor futbolcusu Mertcan Çam'ı dövdüğü gerekçesiyle şikayet edildiği belirtildi. Yetim'in bu olaydan sonra aldığı 3 yıl 2 ay hak mahrumiyeti cezası nedeniyle ömür boyu spor müsabakalarından men cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

YASAL HAKKIMI KULLANACAĞIM

Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, sosyal medyada gelen eleştiriler üzerine kendi sosyal medya hesabından, “Şahsım hedef alınarak yapılan iftiralara karşı yasal hakkımı kullanacağımı belirtir, kamuoyuna saygıyla sunarım” mesajı yayınladı.

TEPKİ YAĞDI

Olayın duyulmasından sonra Çelik'e yönelik girişime tehdit yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim'i etiketleyerek, gerekli yasal girişimlerin yapılmasını istedi. CHP İstanul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından, “T.C Devleti bir hukuk devletidir. Sayın Cumhuriyet Savcılarını ve emniyet yetkililerini göreve davet ediyorum. Res’en soruşturma bekliyoruz” paylaşımı yaptı.

CHP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Erkan Aydınlık ise, ”Yapılmış olan bir paylaşımı sildirmek için zor kullanmak hiçbir şekilde izah edilemez. Hele ki ahlaki hiç değil. Konunun ivedilikle araştırılması ve yargıya intikal ettirilmesi gerekiyor. Kişiler, konumları ne olursa olsun bu memlekette kimse böyle bir muameleye maruz kalmamalı” şeklinde görüşünü dile getirdi.

İlginizi Çekebilir AKP'li başkandan şehit babasına skandal sözler